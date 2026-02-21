花錢爭取面試 求職者「反向招聘」引熱議

目前美國就業市場是眾多求職者爭取一個職缺的局面。上個月中旬再達拉斯的一場就業博覽會上，多名求職者仔細聆聽照聘人員解說工作內容。(美聯社)

哥倫比亞廣播公司新聞報導，紐約高階主管教練麗茲‧本特利(Liz Bentley)指出，即使是背景頂尖的人才也面臨龐大挑戰。她說：「大學畢業生求職困難，頂尖商學院企業管理碩士(MBA)畢業生也找不到工作。我們看到白領員工被裁員，雇主也暫停招聘。即使職位出缺，公司也不一定會補人。」

本特利表示，「公司付錢給招聘人員，是因為人才稀缺；求職者付錢給招聘人員，則是因為工作稀缺。」

聯邦勞工數據顯示，美國求職者平均需要超過24周才能找到新工作，高於一年前的22周；截至2025年底，更出現新冠肺炎疫情 以來首次失業人口多於職缺的情況，平均求職時間接近6個月。

在此情況下，反向招聘公司逐漸崛起。Reverse Recruiting Agency每月收費1500元，保證三個月內安排至少九場面試，若成功錄取，另抽取年薪10%佣金。

Ambitious Exec共同創辦人與執行長惠特克(James Whittaker)指出，線上投履歷獲得面試的機率只有1%至2%，因AI 工具讓大量投件更容易，「如今求職太容易，優秀的求職者很容易淹沒在競爭汪洋中。」

華爾街 日報報導，36歲工程師貝哈拉諾(Daniel Bejarano)透過Refer平台的AI代理人「Lia」獲得引薦並成功被錄用，入職後支付第一個月的薪資20%作為報酬。Refer目前每天約有50名新使用者註冊，平台連結約2000家企業。

然而，反向招聘現象引起的批評聲浪不斷。

本特利警告：「這可能加劇求職過程中的不平等，付得起這項服務的求職者，比付不起的人具備更多優勢。」