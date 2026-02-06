線上預測房市漲跌 成熱門賭博標的 多數賭客沒賺頭

房價漲跌，成為線上賭牌的新興下注標的。但專家警告說，絕大多數賭客其實沒賺頭。(路透)

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)日前報導，網路賭盤對體育賽事、選舉結果、流行文化下注已經司空見慣，如今房地產 市場是跌是漲，成為愈來愈熱門的賭博標的。線上賭盤網站Polymarket 、Kalshi都允許玩家對全美或特定城市房價 中位數走勢下注。某些民眾認為這是不必擁有房屋卻能靠房地產市場獲利的致富之道，但專家警告說，絕大多數賭客其實沒賺頭。

報導指出，支持房地產走勢下注的一方認為，玩家可以在不必買賣房屋的情況下參與房地產市場，無須煩惱頭期款(down payments，又稱首付款)、申請房貸及長期持有房屋等問題，只要預測房價中位數在特定期間是否會落在某個區域裡即可，出手成本相對較低。例如2026年3月1日之前全美房價指數是否會上漲到超過42萬元以上。

批評人士則說，下注平台缺乏完善監督機制，原本想從這套遊戲賺錢的一般投資客，到頭來恐將落得虧損。

房地產走勢賭盤下注花費相對便宜，通常在1元以下，賭盤平台手續費另計。下注花費如果是0.10元，就代表事件發生機率為10%，如果賭對了可獲1元。大多數平台都設有某種程度限制，防止單一賭客大量下注企圖操控房地產市場。

房地產走勢賭盤早在2006年就存在，但沒有獲得廣泛關注。這些下注產品獲得愈來愈多現代投資客歡迎的原因在於簡單易懂，輸贏結果很快便揭曉，一翻兩瞪眼。

報導指出，房地產走勢賭盤遭到批評的原因之一是，參與其中就像參加掩飾真實風險的賭場，規則看似簡單但運作機制卻相當複雜，獲得報酬取決於房地產市場短期價格波動與時間是否精準，這是專業投資客也不容易預測的；一般投資客無法掌握大型機構才能獲得的專業數據或內部資料，形成不公平的競爭環境。

理財專家指出，雖然這類房市賭盤可能吸引某些投資客或租屋族參與房地產市場，或者做為對抗通膨的避險保障，但下注卻不太可能取代持有房屋所創造的長期財富、財務穩定與稅務優惠。