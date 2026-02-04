我的頻道

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

噴霧罐、雞蛋…5項物品 嚴寒季節千萬別留車內

編譯周靜芝╱綜合報導
為了安全起見，嚴寒季節不該將某些物品留在車內。(美聯社)
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。

今日美國報（USA Today）報導，以下是六種不應在冰天雪地裡留在車內的物品：

1.噴霧罐

據Capital One Auto Navigator網站指出，極端溫度可能讓噴霧罐變得「不穩定」，導致破裂或爆炸。

2.罐裝飲料與食品

農業部（USDA）警告，冷凍後的罐裝食品可能引發健康風險。USDA指出，罐內食物冷凍膨脹或細菌滋生可能導致罐體膨脹，此類罐頭應立即丟棄。

USDA稱，即使未膨脹但已解凍的罐頭同樣存在安全隱憂，應予丟棄。冷凍狀態下，飲料在容器內膨脹亦可能導致罐體裂開或破裂。

3.雞蛋

USDA指出，帶殼雞蛋不應冷凍。該部門官網說明，若雞蛋意外凍結且蛋殼在冷凍過程中破裂，應立即丟棄；未破裂的雞蛋可冷凍保存至需用時，再於冰箱內冷藏解凍。

4.電子產品

將手機或平板等電子產品留在冰冷車內可能影響其運作。部分製造商如蘋果、三星建議，應完全避免讓產品暴露於極端溫度，因多數裝置在華氏32度以上環境運作最佳。

5.藥物

藥物亦屬不可冷凍物品。麻州貝斯泰醫療系統（Baystate Health）指出，藥物若意外凍結，外觀無法判斷其安全性。該醫療系統在網站上說明，即使解凍後，與其冒著藥物失效甚至產生危險的風險，最好還是更換新藥。

樂齡會（AARP）指出，一般而言，任何懸浮狀的液態藥物若遭冷凍，很可能會受到不良影響。AARP建議，若對藥物儲存方式有疑問，應諮詢醫師或藥劑師。

此外，兒童雖不是物品，但道理十分明顯，美國疾病防治中心（CDC）指出，兒童與長者在低溫環境下更易出現低體溫症，症狀包括顫抖、意識混亂及疲倦，因此即使短暫滯留沒有暖氣的車輛內也可能危及生命。寵物同樣適用此原則。

極端溫度可能讓噴霧罐變得「不穩定」，導致破裂或爆炸。(美聯社)
