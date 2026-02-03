東亞裔「喝酒臉紅」 專家警告：基因突變宜戒酒

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
「亞洲臉紅症」在以米為主食地區最為普遍，如中國南方、台灣、日本、韓國和越南。圖為中國昆明的工人收割稻子。（美聯社）
亞裔群體特別容易飲酒後臉紅；紐約時報報導，這所謂「亞洲臉紅症」（Asian glow）並非過敏反應，而是ALDH2*2基因突變所致；這種突變會阻礙身體完全分解酒精，導致毒素累積。研究人員估計，30%至50%東亞裔帶有這種基因突變，因缺乏ALDH2酵素，罹患食道癌、肝癌等疾病風險較高；專家建議這類人減少飲酒量，甚至完全戒酒。

史丹福大學醫學院資深遺傳學家陳哲宏(Che-Hong Chen)表示，這種酵素缺乏症在以米為主食地區最為普遍，如中國南方、台灣、日本、南韓和越南；證據顯示，約3000年前中國東南部有人開始攜帶這種原始基因突變，「此人基本上就是酒後臉紅族群的亞當或夏娃。」

為何這基因缺陷能在幾千年內傳播、影響當今8%全球人口約5億人，至今仍是個謎；有人認為，這種突變可能曾協助抵抗肺結核或瘧疾等疾病。

TikTok和Reddit等社群媒體不時可見亞裔美國人分享對抗「亞裔紅臉」的小秘訣，像是使用貼片、化妝或服用一種常用於治療胃灼熱的抗組織胺藥物Pepcid AC等。

近年市面湧現一批號稱可緩解臉紅症狀的保健品；其中一家名為iBlush的保健品生產商估計，他們去年的「黑色星期五」促銷活動售出約8萬2000片藥片、凝膠和貼片，客戶主要來自美、澳、加、英國。iBlush創辦人、澳洲亞裔莉迪亞．李(Lydia Li)表示，西方國家對該產品需求遠高於亞洲；因為「在西方國家，人們更易因酒量差而被批判。」

陳哲宏博士等研究人員指出，缺乏ALDH2酵素者罹患食道癌等疾病風險較高，服用抗組織胺或其他補充劑只能掩蓋症狀，無法解決根本的毒素累積問題。但這種風險即使在亞裔美國人群體，也未必廣為人知。

紐時報導，許多受訪亞裔表示，他們是在高中或大學第一次嘗試喝酒，才知道自己「喝了酒就臉紅」。

現年40歲的馬克．吳(Mark Wu)是洛杉磯夜生活指南應用程序Discotech共同創辦人，他憶起自己在柏克萊加州大學讀大一時，因為一喝酒就滿臉通紅，被宿舍室友開玩笑地取名為“A-Glow” ，「我不只臉紅，酒量也差，真有點尷尬。」不過隨著年齡增長，吳馬克已不再在意臉紅這件事；他說：「我已經想開了。」

東亞裔特別容易飲酒後臉紅，是基因突變所致。（美聯社）
