籃球賽半場雜技員「紅熊貓」 牛蓉傷後復出曝心境

牛蓉去年受傷出院後檢查她的獨輪車，發現其中一個踏板微微彎曲。（美聯社）

廣受歡迎、以藝名「紅熊貓」（Red Panda）聞名的籃球賽中場表演者牛蓉（Rong Niu），1月28日於邁阿密舉行的男子籃球比賽中，身穿粉紅色亮片洋裝，在球場燈光下閃閃發光；完成了她招牌的七分鐘演出後，牛蓉抬頭望向高喊她名字的滿場球迷，露出微笑，隨即下場。

場下眾多攝影機立刻被舉起來，邁阿密大學颶風 隊（Hurricanes）一名樂隊成員大喊：「我愛你，紅熊貓！」一名保全人員難以置信地搖著頭，而一旁的球迷則忍不住大聲問道：「她是怎麼做到的？」颶風隊的啦啦隊成員在她離場前排隊與她合影留念。

數十年來，牛蓉在國家籃球協會（NBA ）、女子國家籃球協會（WNBA） 以及大學籃球賽中表演，對球迷如此熱烈的回應已多少習以為常——她的第一場中場秀是在1993年的洛杉磯快艇隊（Clippers）比賽。然而，即使在去年7月她於一場WNBA比賽表演中驚險跌落，球迷們紛紛聲援她之後，她依然難以用言語形容這份支持對她而言意味著什麼。

「我感受到非常多的支持，」牛蓉在邁阿密主場對史丹福的比賽表演後表示，「那已經超越支持，超越讚賞——我找不到更好的詞來形容那種感覺。」

●來自山西雜技家庭

牛蓉出身於一個表演雜技的家庭，她從七歲就開始學習這項技藝，當年她的父親在中國山西省的家中，教她把碗和磚頭頂在頭上保持平衡時，首次發現了她的天賦。

她在表演時，騎乘一輛特別訂製的獨輪車，車身高度約8呎，並先將特製的碗平衡在她的小腿上，接著再翻轉到頭頂。

在 WNBA 「總裁盃」（WNBA Commissioner's Cup）決賽、印第安納狂熱隊（Indiana Fever）對上明尼蘇達山貓隊（Minnesota Lynx）的中場休息期間，牛蓉在表演開始約一分鐘後從獨輪車上摔落，重重跌在球場上。她倒地數分鐘，最終由輪椅協助離場，事後被診斷為左手腕骨折。

「我現在才意識到自己當時其實有些迷糊，」牛蓉說，她一邊指著左手腕，一邊回憶當時那裡腫脹且疼痛難忍。「因為撞擊，我的意識不是很清楚。他們問我：『妳能走嗎？』我說：『可以。』然後我試著站起來走，接著我昏過去了。」

●反覆檢討跌落原因

她在明尼亞波利斯的一家醫院待了11個小時，期間有兩名山貓隊的工作人員全程陪伴。躺在病床上時，她反覆思索，自己表演了那麼多次的動作，究竟是哪裡出了問題。

她說，「我不是說我有多厲害，但我一般不會摔倒。掉的是碗，因為碗被拋到空中，有時我無法完全控制它們，但騎獨輪車……那不應該會失控。」

出院後，牛蓉回到了球館，她的獨輪車仍然放在她離開時更衣室裡的原位。

她開始仔細檢查，轉動輪子、查看把手，接著她發現其中一個踏板微微彎曲。她平時在旅行時都會非常仔細地包裝器材，但這次不知為何在運送途中受損了；究竟是在安檢時還是在飛機上發生的，她也無法確定。

「平常我都會先把獨輪車架好，然後測試它，我會這樣測試，」她一邊轉動輪子、一邊示範檢查器材的流程時說道。「我會測試，但我沒有測試（那個踏板）。」

●受傷復出陰影仍在

至今牛蓉想起那次跌落仍會不寒而慄。那次意外需要動手術，並花了大約四個月復元，但她也在社群媒體上收到了大量支持，包括來自狂熱隊球星凱特 琳・克拉克（Caitlin Clark）的關心，以及無數卡片與禮物。

她在去年10月23日於一場亞馬遜Prime活動中重返舞台，接著在11月1日於芝加哥對費城的NBA比賽中再次回到球場表演。

重返球場並不輕鬆。「我心裡還是會想起那些畫面，」牛蓉說，「當我開始踩踏板時，跌落的畫面還是會出現。」

然而，當球迷高喊她的名字，為了看她表演而放棄中場休息去買吃食或上廁所時，牛蓉心中同時充滿了感恩與動力。