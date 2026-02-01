流感高峰還沒到…美已52童染流感亡 9成沒打疫苗

CDC最新報告指出，這波流感季節迄今已有52名兒童染病身亡，其中90%的兒童未接種流感疫苗。(路透)

聯邦疾病防治中心 (CDC )上月30日報告，這波流感季節迄今已有52名兒童染病身亡，其中90%的兒童未接種年度流感疫苗 。

「我們正全力以赴，」非營利組織「家庭對抗流感」(Families Fighting Flu)的執行主任米歇爾·斯拉夫科斯基(Michele Slafkosky)表示，「我們擔心流感季高峰還沒到。」

CDC估計，本流感季迄今至少有2000萬例流感病例，導致27萬人住院治療，1.1萬人死亡。

當一種病毒株取代另一種病毒株，就會讓一個流感季出現兩波流感，目前流感病毒大多為A型流感病毒株，也就是H3N2變種病毐株K分支(subclade K)，但B型流感病毒株也開始蔓延。

本流感季兒童流感住院率也達到15年來的最高。

截至去年底，18歲以下兒童因流感住院的周住院率已達到自2010至2011年流感季以來的最高。

今年1月24日當周，5至17歲兒童因流感就診急診的比例有所上升。

截至17日，本流感季6個月至17歲兒童的流感疫苗接種率不到一半，僅45.1%。而在2019至2020年流感季，這一比率為63.7%。

2024至2025年流感季是兒童流感死亡人數最多的一年，共289名兒童死於流感。而去年同期，死亡人數為47人。

今年初，川普政府推翻長期以來的兒童疫苗接種建議，取消所有兒童從6個月大開始每年接種流感疫苗的建議，轉而建議家長諮詢兒科醫生，以了解孩子是否應該接種流感疫苗。

包括美國兒科學會(American Academy of Pediatrics，AAP)在內的主要醫療機構強烈譴責這項改變，並繼續建議每年接種流感疫苗。

「疫苗接種率降低與死亡人數和住院人數增加之間的關聯難道不明顯嗎？」斯拉夫科斯基說，「我必須強調：現在接種流感疫苗還不算晚。它或許不能讓你完全避免感染流感，但可以預防更嚴重的併發症，並讓你和你的孩子免於住院。」