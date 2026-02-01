我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

黃仁勳座車升級「周杰倫同款」邁巴赫 維安費超越蘋果庫克

流感高峰還沒到…美已52童染流感亡 9成沒打疫苗

編譯彭馨儀／綜合報導
CDC最新報告指出，這波流感季節迄今已有52名兒童染病身亡，其中90%的兒童未接種流感疫苗。(路透)
CDC最新報告指出，這波流感季節迄今已有52名兒童染病身亡，其中90%的兒童未接種流感疫苗。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)上月30日報告，這波流感季節迄今已有52名兒童染病身亡，其中90%的兒童未接種年度流感疫苗

「我們正全力以赴，」非營利組織「家庭對抗流感」(Families Fighting Flu)的執行主任米歇爾·斯拉夫科斯基(Michele Slafkosky)表示，「我們擔心流感季高峰還沒到。」

CDC估計，本流感季迄今至少有2000萬例流感病例，導致27萬人住院治療，1.1萬人死亡。

當一種病毒株取代另一種病毒株，就會讓一個流感季出現兩波流感，目前流感病毒大多為A型流感病毒株，也就是H3N2變種病毐株K分支(subclade K)，但B型流感病毒株也開始蔓延。

本流感季兒童流感住院率也達到15年來的最高。

截至去年底，18歲以下兒童因流感住院的周住院率已達到自2010至2011年流感季以來的最高。

今年1月24日當周，5至17歲兒童因流感就診急診的比例有所上升。

截至17日，本流感季6個月至17歲兒童的流感疫苗接種率不到一半，僅45.1%。而在2019至2020年流感季，這一比率為63.7%。

2024至2025年流感季是兒童流感死亡人數最多的一年，共289名兒童死於流感。而去年同期，死亡人數為47人。

今年初，川普政府推翻長期以來的兒童疫苗接種建議，取消所有兒童從6個月大開始每年接種流感疫苗的建議，轉而建議家長諮詢兒科醫生，以了解孩子是否應該接種流感疫苗。

包括美國兒科學會(American Academy of Pediatrics，AAP)在內的主要醫療機構強烈譴責這項改變，並繼續建議每年接種流感疫苗。

「疫苗接種率降低與死亡人數和住院人數增加之間的關聯難道不明顯嗎？」斯拉夫科斯基說，「我必須強調：現在接種流感疫苗還不算晚。它或許不能讓你完全避免感染流感，但可以預防更嚴重的併發症，並讓你和你的孩子免於住院。」

流感疫苗 聯邦疾病防治中心 CDC

上一則

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

下一則

經濟負擔低、生活步調慢 南北卡人口成長全美最快

延伸閱讀

這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器

這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器
紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫

紐約市流感病例續增 本季逾14萬人染疫
舊金山流感升溫 本季已2死

舊金山流感升溫 本季已2死
紐約市流感病例逾14萬 破紀錄 上周新增逾半為18歲以下兒童

紐約市流感病例逾14萬 破紀錄 上周新增逾半為18歲以下兒童

熱門新聞

在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50
涉嫌在曼哈頓街頭槍殺聯合健保執行長的孟喬內。(路透)

明州男涉假扮FBI 帶刀叉助槍殺健保CEO的孟喬內逃獄

2026-01-29 15:19
萊蒙檔案照。（美聯社）

拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕

2026-01-30 08:53

超人氣

更多 >
艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」
小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克