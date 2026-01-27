人生轉捩點…黃仁勳罕談遭霸凌過往「很喜歡那段時光」

黃仁勳說，當他還是小孩子的時候，不認為自己智力驚人，但媽媽總是到處放送黃仁勳的聰明，「無論這是不是事實」。(美聯社)

黃仁勳 日前罕見提到被霸凌的過往。當年九歲的他，是美國小鎮少數的華人臉孔，上學必須經過簡陋吊橋，而鎮上的孩子就在對岸等著。他也提到，國中畢業的母親土法煉鋼教他英文，讓他對意志力有信念，形塑了管理風格。

中央社報導，美國AI晶片龍頭Nvidia輝達 (又稱英偉達)執行長黃仁勳最近接受全球半導體聯盟(GSA)執行長薛裘蒂(Jodi Shelton)訪問，談自己的童年、與爸媽的關係、打造輝達王國，以及台灣半導體之父張忠謀為大器晚成下了最佳定義。

黃仁勳曾自述，自己在台灣出生，父親是煉油工程師，在泰國 工作。1973與74年泰國政變頻繁，有天街上出現士兵和坦克，父母親考量到孩子的安全，將當年九歲的他與哥哥送到美國肯塔基州求學。

他對薛裘蒂說，自己是學校裡年紀最小的孩子，每天必須走下山，穿過河及大片田野去學校。由於他是鎮上罕見的黃面孔，當地孩子們對他有點粗野。

「那座吊橋是木板搭的，下面是很深的水，橋上有些木板還缺了，而他們就在對岸等著我，當時我才九歲，每天都是這樣」。

主持人接話，「痛苦又折磨」。黃仁勳沒有答腔，只要主持人想像，前面是一條河，一座吊橋，木板有缺口，對岸還有人等著。過了橋，真正的麻煩才要開始。

由於英語能力不足，黃仁勳在學校受到欺負，並被指派去清潔馬桶。然而，這段艱難的時期卻成了改變人生的轉捩點。他曾向美國公共廣播電台(NPR)回憶道：「我們非常努力地讀書，那些孩子真的很麻煩。」他接著說：「但故事的結局是，我很喜歡那段時光。」

當年被霸凌的小留學生，如今在彭博億萬富翁指數(Bloomberg Billionaires Index)中排名第九，黃媽媽的角色不能不提。黃仁勳說，當他還是小孩子的時候，不認為自己智力驚人，但媽媽總是到處放送黃仁勳的聰明，「無論這是不是事實」。

他說，媽媽一次又一次的鼓勵，其實有幫助，也帶來了「自己必須要聰明」的壓力，這也許涉及養育和領導，當對人或公司設定超出合理範圍的期望時，對方會設法達標。

「你也可以想像人們會畏縮。但對我而言，那反而促使我成長。」

當黃仁勳開始學英文時，國中畢業、不知道怎麼開口說英文的母親買了本韋氏字典，並自製教學道具、研究單字規則，在紙張上寫下英語單字及中文翻譯後對折，日復一日要黃仁勳記住所有單字。

他說，自己不確定當時發音是否正確，但重點是，母親的教學方式讓他見證難以置信的意志力。即使母親對英文一無所知，也不會阻止她教孩子的努力。