在機場轉盤前擠爆 「行李懶人」這行為最讓旅客討厭

編譯中心／綜合報導
機場常有人明明行李還沒出來就急著擠在轉盤前等，讓真正要取行李的人寸步難行。（美聯社）
機場常有人明明行李還沒出來就急著擠在轉盤前等，讓真正要取行李的人寸步難行。（美聯社）

在機場拿行李本該是件簡單快速的事情，但常有人明明行李還沒出來就急著擠在轉盤前等，讓真正要取行李的人寸步難行，這種「行李懶人」（luggage loungers）現象在社群媒體引發討論，不少旅客說這是他們最討厭的行為，專家也建議旅客看到自己的行李或行李已經轉出來了再趨前即可，「站得近不會讓行李更快出來」。

每日郵報（Daily Mail）報導，「行李懶人」一詞由每日郵報發明，形容那些行李還沒出來，卻站在轉盤附近甚至倚靠在轉盤旁等待行李的人，雖然有些機場在轉盤附近設置座椅供人坐著等行李出來後再上前拿取，但很多人還是擠在轉盤附近，這種情況在機場很常見，讓那些行李已經出來的人得穿過人群拿行李後再穿過人群離開。

網友在社群平台表達他們的憤怒。一名網友拍攝的影片中，轉盤前擠滿人，甚至有人把腳抵在轉盤旁，另一名網友批評這些擠在輸送帶旁的人很自私。還有網友形容這是機場中她最討厭的行為，抱怨大家站這麼近的結果就是誰都拿不到行李，「退一步等看到自己的行李再往前很難嗎？」

旅行社Flash Pack的共同創辦人湯普森（Lee Thompson）也說，這是機場中他最討厭的事情之一，他說擠在轉盤前一點好處都沒有，不會因此更快拿到行李，只會讓別人看不到行李出來沒，也讓本來很簡單的事情變成一片混亂。

湯普森說，他會在附近找個能清楚看到轉盤的位置坐，一邊休息、收發電子郵件，一邊盯著輸送帶，或是看著轉盤的同時滑手機，規畫接下來的行程。

旅行社CityTrip行銷總監佩措德（Christian Petzold）說，有些人擠在轉盤前等行李可能是因為趕著去轉機，也可能是因為他們的行李是常見的品牌或顏色，他們怕別人誤拿，也可能是怕行李遺失所以站在轉盤旁，這些壓力讓他們覺得自己必須是第一個拿到行李的。

佩措德說，站在轉盤旁不會讓行李加快出來，轉盤的速度是一樣的，站在附近等到行李出來再趨前領取即可。湯普森說有些機場提供領行李服務，只要付5元，就有人幫你拿行李並直接送到車上，省去那些等待和麻煩。

專家建議旅客看到自己的行李或行李已經轉出來了再趨前即可。（美聯社）
專家建議旅客看到自己的行李或行李已經轉出來了再趨前即可。（美聯社）

