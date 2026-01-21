癌症愈來愈像慢性病 病友陷治療副作用、經濟焦慮

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
定期掃描和檢查會讓癌友充滿恐懼，稱作「掃描焦慮」。(美聯社）
定期掃描和檢查會讓癌友充滿恐懼，稱作「掃描焦慮」。(美聯社）

在現今醫療進步的時代，診斷罹癌不再如同宣判死刑，甚至連癌末患者都能活得更久，癌症也愈來愈像慢性病，這種趨勢始於乳癌，現已擴展到黑色素瘤、腎癌、肺癌等。然而癌友要面對的課題並沒有因此減輕，生活依然充滿不確定性，在持續治療的副作用(極度疲勞或神經損傷)、藥物失效、經濟負擔中度過餘生。

華爾街日報報導，美國目前有超過1800萬名癌症倖存者，占總人口的5%以上，預計到2040年將增至2600萬人。國家癌症研究院(National Cancer Institute，NCI)2022年報告指出，預計到2025年六種最常見癌症(惡性黑色素瘤、乳腺癌、膀胱癌、大腸直腸癌、前列腺癌、肺癌)將有超過69萬人進入第四期或癌症轉移(metastasis)，較2018年的62.3萬人有所增加。

研究人員表示這些患者的壽命更長了，據NCI論文估計，近30%的轉移性惡性黑色素瘤倖存者、20%的轉移性大腸直腸癌或乳癌倖存者，已帶病存活十年或以上。美國每年有超過60萬人死於癌症，發展到第四期並轉移到大腦、肝臟或其他身體部位的生存機率最低，許多患者幾周內就去世了。但聯邦數據顯示，確診為癌症末期後五年仍存活的比率遠高於以往。

美國頭號癌症殺手—肺癌，過去五年因吸菸率下降、篩檢和新藥研發，肺癌整體存活率上升了26%；即使是末期患者的五年相對存活率也小幅上升，從2004年的3.7%上升到2017年的9.2%。

41歲的高中數學老師歐利奧(Gwen Orilio)十年前診斷出第四期肺癌，癌細胞已經侵襲到她的眼睛。讓她堅持下去的是一系列新療法，雖然無法治癒但可以爭取時間，寄望於當前藥物失效後又會有新藥物出現，歐利奧開始化療，換了一種又一種新療法，十年過去歐利奧依然活著，但她仍進入癌症轉移階段。

定期掃描和檢查其實會讓癌友充滿恐懼，稱作「掃描焦慮」(scanxiety)。歐利奧每12周掃描一次，行前都會感到焦慮，擔心檢查結果會顯示壞消息、要改另一種新藥。「拿到掃描結果後，接下來12周我可以假裝自己沒有癌症，我努力在這段期間過正常生活。」但她說還是會禁不住地想接下來該怎麼辦？她謹記自己的座右銘：「科學只需要領先我一步」，目前為止對她非常有效。

癌症愈來愈像慢性病，存活率提高意味生活充滿不確定性。圖為維州癌症存活者貝爾康（左...
癌症愈來愈像慢性病，存活率提高意味生活充滿不確定性。圖為維州癌症存活者貝爾康（左）親吻從國外回家的女兒。（美聯社）

癌症 乳癌 癌細胞

