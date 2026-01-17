何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)14日報導，若要概括描述美國現今經濟狀況，沒有任何數據比達美航空(Delta Air Lines)季報更有一言以蔽之的效果。最便宜的主艙(main cabin)機票銷售額比一年前同期下降7%，包括商務艙、頭等艙的高級艙(premium cabin)銷售額則成長9%，這是達美航空史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙的現象。「K型經濟」的模糊概念一踏上商業航班就能變得清晰，明顯體驗美國階級分層。

報導指出，這正是典型的「K型經濟」(K-shaped economy)實例。有錢人以及富人任職或擁有的企業，目前財務狀況極佳，但一般民眾則勒緊褲帶過日子。

航空業者已經掀起一場「高級艙軍備競賽」，爭取能讓航空公司有更大獲利空間的富裕消費...
航空業者已經掀起一場「高級艙軍備競賽」，爭取能讓航空公司有更大獲利空間的富裕消費者。圖為美國航空公司頭等艙能躺平的座位。(美聯社）

季報同時透露達美航空對於2026年經濟趨勢的押注，如果達美航空預測準確，搭乘高級艙的乘客將繼續享受好日子，擠在經濟艙的乘客狀況維持不變。

達美航空是市值最高的美國航空業者，預估2026年獲利可望增長20%，主要原因在於高級艙客戶，其中除了長年身為忠實客源的企業客戶之外，還有開始為出外旅遊提高消費的有錢旅客。

報導指出，達美航空2026年將透過機艙內部翻新以及購買新客機，讓座位數量增加3%，並且把目標重點放在飛機前半段的區塊。

達美航空公司執行長巴斯坦恩(Ed Bastian)在電話會議裡對媒體說：「基本上，我們增加座位都不是在主艙，而是集中在高級艙的座位區。」

達美航空的作法在航空業之間並不孤單，富瑞集團(Jefferies)分析師卡亞奧盧(Sheila Kahyaoglu)對金融時報形容說，航空業者已經掀起一場「高級艙軍備競賽」，紛紛為客戶忠誠計畫(loyalty programs)大手筆投資，推出更高檔的貴賓室，爭取能讓航空公司有更大獲利空間的富裕消費者。

這對於搭高級艙的人來說或許是個好消息；但對於底層的人而言，前景依舊一成不變。

而如果你已經有一段時間沒有搭乘經濟艙了，那麼所謂的「一成不變」，就是最低限度的飛行體驗。沒有什麼比登上一架商業客機，更能把「K 型經濟」這個原本有些抽象的概念，轉化為一種真切而具體的美國階級分化體驗了。

你臨時起意掏出500元參加墨西哥的單身派對周末。上機後，在你走到座位之前，得先經過高級艙的乘客：他們伸腿空間寬敞、手裡拿著雞尾酒、穿著設計師品牌的瑜伽褲，而他們付的錢是你的兩倍，甚至三倍。你穿著運動褲，背著行李袋，設法鑽進被卡在最後一排那個不能後仰的中間座位。不過，至少能出門放風了。

