買下百萬畝牧場 公羊老闆成全美最大私人地主

投資界名人、美式足球洛杉磯公羊隊老闆克倫克去年12月大手購入新墨西哥州近100萬英畝牧場後，現已成為美國最大私人地主。(美聯社)

聯邦農業部統計，從2019年到2024年，農業土地價值平均每年成長5.8%，即使扣除通膨因素也有2%的漲幅，因此投資農地已成為超級富豪對抗通膨及股市波動的熱門選項，爭相收購入市。

CNBC商業頻道引用農地刊物「土地報告」(Land Report)的最新一期指出，運動界名人、美式足球聯盟(NFL)洛杉磯公羊隊(Los Angeles Rams)老闆，房地產巨頭克倫克(Stan Kroenke)去年12月大手購入新墨西哥州 近100萬英畝牧場後，現已成為美國最大私人地主。

目前克倫克手上的土地多達270萬英畝，相當於約200萬個標準美式足球場面積，比黃石國家公園還要大。

「土地報告」說，克倫克是向工業巨頭泰萊達因集團(Teledyne)的辛格爾頓家族購入這個牧場，不但是十餘年來美國最大筆的土地交易，也使克倫克在全美100大私人地主排行榜上，由第4名躍升至首位。

這個牧場是泰萊達因集團已故創辦人辛格爾頓(Henry Singleton)上世紀80年代所開發，並以他的姓氏命名，目前是全美最大的牛馬飼養場之一。

辛格頓家族把這個牧場賣給克倫克後，仍然持有17.1萬英畝土地，在百大榜單裡排第98。

由於農地有價有市，從科技巨頭比爾蓋茲 (Bill Gates)到給形容為最神秘的富豪安舒茲(Philip Anschutz)，同樣積極投資於農地，不斷收購大片土地用於耕作、畜牧以及林業等。

例如蓋茲在「土地報告」排行榜就名列第44，他透過投資集團Cascade Investment 持有27.5萬英畝農地，種植大豆、玉米、棉花、水稻，甚至還有速食集團麥當勞 薯條所使用的馬鈴薯。

過去不少大型農地及牧場是家族擁有及世代承傳，然而農地價值持續上升，愈來愈多繼承人寧願選擇出售而非繼續經營家族事業，也讓這些農地、牧場得以流入市場。克倫克就是透過收購這些原來家族擁有的大型牧場，得以迅速擴大手上的土地規模。