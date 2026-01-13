我的頻道

早被染黃 原好萊塢菁英簽證大量用來拍色情片

川普續嗆鮑爾若非無能即腐敗：混蛋很快滾蛋

無懼川普打壓 哈佛國際生28%創新高

記者胡玉立／即時報導
哈佛大學2025年秋季招收的國際學生占比創下歷史新高，共計6749人，佔總招生人數28%。圖為哈佛校園。(美聯社)
儘管川普第二任期政府對哈佛大學高調施壓，試圖限制哈佛大學招收國際學生能力，但哈佛大學12日公布的數據顯示，該校2025年秋季招收的國際學生占比仍創下歷史新高，共計6749人，占總招生人數28%；這也是自2002年以來的最高比例；該校前一學年國際學生招收占比為27%。

加州教育顧問公司GoElite整理報導，哈佛大學在與川普總統對抗衝突之際，仍創下國際學生人數新紀錄；這項破紀錄成就凸顯的是：即便哈佛大學面臨持續數月的法律和政治動盪，美國菁英大學校園面臨日益嚴格的審查，學生簽證和資金方面存在不確定性，全球學子對哈佛教育的需求仍然強勁。

GoElite認為，此現象同時彰顯：政策壓力對於快速重塑大型分散型大學的招生結構，效果有限；因為國際學生主要集中在研究所和專業學院。

國際學生讓哈佛大學研究實驗室、研究生課程及跨學科課堂多樣性，更有活力；國際學生繳納的高額學費，也讓學術事業得以進一步擴大。

最新數據顯示，儘管聯邦政府仍在密切關注哈佛校園管理和學生行為，國際學生對於哈佛大學的興趣仍保持穩定，招生人數持續成長。

值得持續關注的是，圍繞哈佛大學招收國際學生的法律糾紛仍在持續中，預計還會有進一步發展。在校方努力平衡移民執法和學術自主權的關係之際，大學招生和簽證政策等方面，仍將是各方爭論焦點。

川普政府與哈佛大學衝突正式公開化，始於去年5月22日；當時國土安全部試圖撤銷哈佛大學在「學生與交流訪問學者計畫」（SEVP）下招收國際學生的認證資格。

哈佛大學稱政府此舉非法且帶有報復性。一位聯邦法官在5月23日阻止撤銷行動，允許哈佛大學在案件審理期間維持現狀。政府官員指責哈佛大學未能提供學生活動相關紀錄；哈佛表示已遵守合法要求，將在法庭上捍衛自身學術獨立性。

哈佛大學 川普 學生簽證

上一則

漫畫「呆伯特」作家攝護腺癌過世 曾種族歧視被封殺 川普發文哀悼

下一則

女子賽事禁跨性人參加 最高院傾向支持各州禁令

