賓州91歲婦忽略一事 要被趕出已住25年的家

編譯中心╱綜合報導
賓州一名91歲臥病在床的婦人近期將被趕出自己居住的房屋，原因是積欠房產稅導致房屋被法拍賣給不動產公司。（示意圖，美聯社）
賓州一名91歲臥病在床的婦人近期將被趕出自己居住的房屋，原因是積欠房產稅導致房屋被法拍賣給不動產公司。（示意圖，美聯社）

賓州上達比（Upper Darby）一名91歲臥病在床的婦人格羅莉亞．蓋諾（Gloria Gaynor）近期將被趕出自己居住的房屋，原因是積欠房產稅(property tax，又稱地稅)導致房屋被賣給不動產公司。蓋諾的家人與律師表示，她年事已高又患有失智症，案件應以特殊方式處理。專家建議民眾至少一年一次檢查自己的繳稅情形，大多郡縣都能上網查詢欠款、罰款和利息，以及房屋是否已被扣押。

專家建議民眾至少一年一次檢查自己房子的繳稅情形。圖為一名婦女在家審視房產稅單。（...
專家建議民眾至少一年一次檢查自己房子的繳稅情形。圖為一名婦女在家審視房產稅單。（美聯社）

Moneywise報導，蓋諾在2020年的疫情期間因為不敢離開家門，因此並未繳交房產稅，雖然她的女兒戴維斯（Jackie Davis）在隔年補繳稅款，但這筆錢不知為何並未用於付清積欠的稅，使得原本3500元的稅款隨著手續費與罰款暴增至1萬4419元。2022年房屋因為未繳清的稅款被扣押，最終被賣給不動產公司CJD集團。女兒說，母親根本不知道房屋被賣掉，居住25年的家突然不再是自己的房子。

蓋諾的律師巴特（Alexander Barth）表示，考量到蓋諾的年紀與失智症情形，這不應該以一般欠稅而拍賣資產的方式處理，大部分欠稅拍賣涉及房屋受損或房屋價值已低於所背負的房貸金額的「溺水屋」（underwater houses），此案件不但是例外情形，還剝奪一位母親要留給孩子的資產，但是法院一再做出有利於新屋主的判決。

蓋諾的房屋在去年春季價值約24萬7000元，根據公開紀錄，CJD集團自2011年以來已經在賓州德拉瓦郡（Delaware County）的法拍中收購62份房屋契約，是全國第二大購買欠稅法拍房屋的買家。CJD集團並未回應置評請求，但德拉瓦郡公共事務傳播總監康諾利（Mike Connolly）表示，一旦房屋因為欠稅法拍而售出，並且已過戶所有權，新屋主有權決定是否申請變更居住權，警長辦公室僅在法院發出占有令狀（Writ of Possession）時才會介入，而目前該地址尚無此類訴訟記錄。

每個司法管轄區處理房地產稅與抵押權的方式可能不同，但都應該謹慎處理債務相關事務，想確保一切合法有幾個要點。即使是用房貸託管帳戶繳交房產稅，都應該至少一年一次檢查自己的繳稅情形，大多郡縣都能上網查詢欠款、罰款和利息，以及房屋是否已被扣押。其次應事先研究居住地的稅務規定，瞭解多久未繳稅會變成欠稅，房屋何時會被拍賣，以及逾期未繳有哪些懲罰。

拍賣 賓州 失智症

失智不是「宿命」 51歲男想靠生活習慣扭轉家族遺傳

賓州華人工商聯合總會舉行慈善迎新年晚會

賓州駭人盜墓 警搜出百具人頭骨、殘肢

賓州爆駭人盜墓 警搜出百具人類頭骨、殘肢

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

