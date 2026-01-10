4度被裁員、做臨時工摔傷 南卡州65歲婦人嘆退休難

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
知名農業公司阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)去年6月關閉在南卡州的大豆加工廠，數百人頓時失業。(美聯社)
知名農業公司阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)去年6月關閉在南卡州的大豆加工廠，數百人頓時失業。(美聯社)

住在南卡羅來納州克爾蕭(Kershaw)的琳·李伊(Lynn Lee)經歷了席捲美國鄉村製造業的經濟浪潮：2000年代中期，紡織廠遷往巴西；幾年後，玻璃纖維廠倒閉；新冠疫情期間，標誌製作公司也裁員了。如今她到了65歲，卻和許多積蓄不多、經濟負擔沉重的美國老年人一樣，退休依然遙不可及。

每次被裁員後李伊都能找到新的工作，現在經歷第四次裁員後她的淚水終於潰堤，「這種事怎麼會再發生？」

華爾街日報報導，去年4月一個清晨李伊剛到阿徹丹尼爾斯米德蘭公司(Archer-Daniels-Midland Company，ADM)的大豆加工廠上班，就看到幾輛掛著外州牌照的車，她知道出事了。農業巨頭ADM在克爾蕭這個人口約2200人的小鎮經營了五十多年，為了整合業務決定關閉其工廠。李伊2021年起在這家工廠工作，那天她只能匆匆收拾一番便開車回家了。

李伊原本希望ADM工廠是她長久工作生涯的最後一站，她在那負責處理發票和追蹤大豆貨物，時薪17.40元，原本再過幾年就能安心退休，現在卻又得開始找工作。

4月被裁員幾周後，李伊收到了她的第一筆失業救濟金，稅後270元，是根據南卡羅來納州的工資標準計算。根據州法律每周發放救濟金持續五個月，去年9月30日李伊收到了最後一筆救濟金，她第一次打電話給銀行說無力償還房貸，銀行同意她暫停還款至今年2月。在這之後，她只能靠前夫每月830元的福利金生活，他在2020年因心臟病去世。李伊背著4萬2000千元的房貸，此外還有7000元的醫療債務，來自2020年乳癌治療、2024年心臟手術的費用，大部分都是自費。

這段期間，她向下顎矯正診所、自來水公司、丙烷公司、礦業公司投遞了履歷，但都沒有回音或面試後無結果。她開始去克爾蕭鎮上每月一次的救濟站領取食物，很擔心別人會認出她，因為她一生都住在這裡，幾乎知道每個鎮民的名字。去年10月時終於出現一絲轉機，她透過臨時工仲介找到了一份收水費的工作，時薪17.30元，但才上班幾天便從櫃檯的高腳轉椅摔下來，頭部受傷，不久後也結束這份工作。

現在李伊已經不再去想自己的境遇好壞，她仍覺得自己很幸運，還有家人、朋友和堅強的意志伴她前行。

裁員 南卡羅來納州 退休

