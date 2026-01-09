房價低於全國中位數 薪資穩定成長…中西部成遷居首選

我的頻道

編譯彭馨儀／綜合報導
伊利諾州一棟出售中的住宅。包括伊利諾在內的中西部各州，去年11月的房價中位數為31萬9400元，遠低於全國平均40萬9200元。(美聯社)
伊利諾州一棟出售中的住宅。包括伊利諾在內的中西部各州，去年11月的房價中位數為31萬9400元，遠低於全國平均40萬9200元。(美聯社)

原本住在洛杉磯的格雷格和塞布爾斯基(Greg and Sara Cebulski)夫婦決定換屋時，他們發現得搬回中西部才能夠負擔得起房價

這對夫婦在威斯康辛州福克斯河谷(Fox River Valley)郊外長大，他們以36萬元買下艾普頓(Appleton)一棟2400平方呎的房子，面積比他們原來在洛杉磯聖費南多谷(San Fernando Valley)的入門級住宅大兩倍多，價格卻只有他們賣出價格的一半。塞布爾斯基夫婦表示，在艾普頓，水電、汽油以及他們兩個孩子的舞蹈和鋼琴課學費都比較便宜。

從奧什科什(Oshkosh)到綠灣(Green Bay)，包括艾普頓、尼納(Neenah)，沿著福克斯河的威斯康辛州有六個郡，七分之一的屋主將超過30%的收入用於住房支出，全國範圍內這一比率為五分之一。約40%的租屋者支出超過住房成本，而全國範圍內這一比率為一半。製造業就業機會占全國平均的兩倍多，使得平均薪資高於全國平均水準。

「可負擔」已成為一個熱門政治詞彙，甚至變成期中選舉的核心議題，愈來愈多的美國人對於種種高物價，從住房到食品雜貨再到托兒費用，表示不滿。許多地區的薪水階級表示，他們感覺自己被高房價擠出了社區，無力負擔房貸，甚至連房租都吃不消。

但是，中西部似乎還可以讓人稍稍喘口氣。全國房地產商協會(National Association of Realtors)數據顯示，中西部目前房價低於全國水準，去年11月中位數為31萬9400元，而全美平均為40萬9200元。

另外，根據美國銀行(Bank of America，BOA)統計，中西部主要城市的房租也低於全國平均。

依據BOA的定義，中西部包括了印第安納、愛阿華、伊利諾、堪薩斯、密西根、明尼蘇達、俄亥俄、密蘇里、威斯康辛、內布拉斯加、北達科他和南達科他等州。

長久以來，中西部的生活成本就比美國其他許多地區更低，然而根據BOA存款數據，過去一年來，中西部的薪資年增率卻比其他地區更為穩定。

薪資成長趨勢，加上合理的住房成本，使得中西部居民近期在非必需品上的支出高於其他地區，根據BOA信用卡和金融卡資料顯示。「這裡是美國物美價廉的模範，是安家落戶的好地方。」BOA研究所經濟學家瓦德福(Joe Wadford)表示。

威斯康辛州超市販售的當地生產啤酒。長久以來，中西部的生活成本就比美國其他許多地區...
威斯康辛州超市販售的當地生產啤酒。長久以來，中西部的生活成本就比美國其他許多地區更低。(美聯社)

