英式中國菜襲捲TikTok 美國人納悶為何有薯條與咖哩？

記者顏伶如／綜合報導
中國菜到了英國也根據當地民眾口味而演變，最明顯的實例就是加入炸魚薯條裡的粗薯條(右）。（美聯社）
中國菜到了英國也根據當地民眾口味而演變，最明顯的實例就是加入炸魚薯條裡的粗薯條(右）。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)2日報導，英國式中國菜近來襲捲TikTok，向來喜愛左宗棠雞、炒麵及春捲等外賣中式餐點的不少老美看得一頭霧水，不禁納悶「薯條、咖哩跟中國菜有啥關係？」

報導指出，充滿英國風格的中國菜在英國深受喜愛，但在英國之外卻鮮為人知，與美國版本的中國菜幾乎沒有共同之處。對於近來在TikTok流行的各種英國式中國菜，許多美國人看得大呼意外，甚至說被嚇壞了。

一名美國網友在TikTok分享人生當中第一次吃英式中國菜外賣餐點的經驗。她說，英國人大多把咖哩淋在整碗麵上，「這點讓我超好奇，我淋一些在旁邊就好」。嚐了一口之後，她對鏡頭說：「增加了一點不同風味，各位，我愛上咖哩醬了。」

這波熱潮可回溯到2023年的一支影片，一名英國網友在TikTok視頻秀出自己經常買的中式外賣餐點。這支影片迄今已有1000多萬瀏覽次數，1萬5000則留言。不少美國網友回應寫道，英國版的中國菜怎麼跟美國常見的外賣中國餐點有著天壤之別。某些網友開玩笑說，英國版中國菜大多是棕色，某些網友形容「令人髮指」，英國網友則跳出來辯護說，英國版中國菜是能夠撫慰心靈的美食。

第一家在英國開設的中餐館，1908年在倫敦開張，但相關紀錄並不多。這家餐廳的菜單包括幾道受到粵菜啟發的餐點，例如炒飯、咕嚕肉、炒麵、炒雜碎(chop suey)。

到了今天，英國絕大多數的中國菜仍以粵菜為根基，融入京菜、川菜等特色。例如將北京烤鴨發揚光大的脆皮鴨配薄餅，以及辣牛柳淋酸辣醬、炸雞肉球淋酸甜醬，還有香港風格的炸蝦泥吐司灑芝麻。

如同所有移民料理一樣，中國菜到了英國也根據當地民眾口味而演變，最明顯的實例就是加入炸魚薯條(fish and chips)裡的粗薯條。

位於曼徹斯特的甜甜中餐館(Sweet Mandarin)第三代負責人、祖籍廣州的謝海倫(Helen Tse，音譯)說，最能完美展現這種演變的菜餚就是「椒鹽薯條淋咖哩醬，再配上蛋炒飯」。

雖然有些英式中餐菜餚的名稱與美國菜單上的相同，但在調味或呈現方式上往往有所不同，例如宮保雞丁和春捲。此外，像左宗棠雞和炸蟹角（Crab Rangoon）這類在美國很受歡迎的中式料理，通常在英國的中式餐廳菜單上根本找不到。

老美喜愛左宗棠雞、炒麵及春捲等中式餐點（圖），和英式中國菜很不同。（美聯社）
老美喜愛左宗棠雞、炒麵及春捲等中式餐點（圖），和英式中國菜很不同。（美聯社）

