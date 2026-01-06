我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

抵抗中國優勢 矽谷新創公司爭相生產關鍵礦產

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
光在2025年之內，美國國內的關鍵礦產新創公司獲得創投資助累計已達6億元，創下歷史最高紀錄。圖為猶他州一家提煉廠展示精製碲。(美聯社)
光在2025年之內，美國國內的關鍵礦產新創公司獲得創投資助累計已達6億元，創下歷史最高紀錄。圖為猶他州一家提煉廠展示精製碲。(美聯社)

華爾街日報報導，矽谷新創公司爭相生產美國迫切需要的關鍵礦產，以削弱中國主導地位；先前研究自動駕駛車輛的科學家，如今把數學公式應用在尋找關鍵礦產，企業家利用人工智慧(AI)應用程式提高採礦勘探的成功率，製造模仿關鍵礦產屬性的金屬合金，所有努力目標都鎖定於降低生產成本，好降低中國享有的優勢。

輝長岩(gabbro)是不起眼的岩石，既便宜且資源豐富，普遍做為礫石及鋪路。不過，在美國嘗試突破中國稱霸關鍵礦產的挑戰當中，輝長岩可能扮演重要角色。

位於加州奧克蘭的新創公司Brimstone，利用專利化學與現成設備進行輝長岩加工，生產鋁、鎂以及許多通常從中國進口的礦物。中國為關鍵礦產出口祭出限制之後，從矽谷、北卡羅來納州到英國的新創公司紛紛透過先進人工智慧科技尋找解決方案，吸引頻創紀錄的巨額私人投資。

新創公司追蹤機構PitchBook統計顯示，光在2025年之內，美國國內的關鍵礦產新創公司獲得創投資助累計已達6億元，創下歷史最高紀錄。

創立於2019年的Brimstone，已從亞馬遜(Amazon)、比爾．蓋茲(Bill Gates)等投資者總共募得8000多萬資金。

Brimstone執行長芬克(Cody Finke)說：「製造流程必須成本更低、利潤更高，否則沒辦法把生產拉回美國。」他說，公司生產各種礦物的成本比傳統方式便宜約40%，一旦進入全面營運，能源開銷也將比傳統生產方式便宜30%到50%。

美國曾經嘗試自行建立關鍵礦產與稀土的供應鏈，然而，遇到中國以低價供應淹沒市場導致價格暴跌之後，絕大多數計畫最後都沒能成功。

矽谷新創公司爭相生產美國迫切需要的關鍵礦產，以削弱中國主導地位。圖為內華達州製造...
矽谷新創公司爭相生產美國迫切需要的關鍵礦產，以削弱中國主導地位。圖為內華達州製造鋰的鹵水蒸發池。(美聯社)

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)關鍵礦產安全計畫部主任巴斯卡蘭(Gracelin Baskaran)表示，美國在這個領域如果想要取得任何進展，就必須仰賴新創公司的創新。

美國地質調查所(US Geological Survey)數據顯示，美國政府認定為關鍵(critical)的54種礦物，絕大多數都依賴進口。

對於新創公司的關鍵礦產研發，巴斯卡蘭說，問題不在是否可行，而在於是否符合經濟考量。他說：「大家都同意我們需要礦產，可是我們必須符合經濟效益。」

矽谷 人工智慧 北卡羅來納州

上一則

怪罪川普猛攻托兒補助計畫？ 華茲棄選明州州長連任

下一則

打擊DEI原則 司法部以「虛假申報法」調查企業 Google已收函

延伸閱讀

新聞評論／「唐羅主義」重畫全球戰略地圖 台灣能置身事外？

新聞評論／「唐羅主義」重畫全球戰略地圖 台灣能置身事外？
馬杜洛被抓 蕭旭岑嘆「可憐的馬」 提醒綠營哀矜勿喜

馬杜洛被抓 蕭旭岑嘆「可憐的馬」 提醒綠營哀矜勿喜
民調：1/3美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升

民調：1/3美國人支持襲擊委內瑞拉 川普支持率回升
馬杜洛被捕後 中國學者：警惕美國「新殖民地主義」

馬杜洛被捕後 中國學者：警惕美國「新殖民地主義」

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage）。（美聯社）

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

2025-12-29 11:05
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？