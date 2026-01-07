退休夫妻住佛州 仍被紐約州追稅6萬

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
企業家霍夫夫婦2014年在佛州拿波里買下康斗公寓，2018年、2019年報稅時以佛州做為主要住所。圖為佛州南部的海濱公寓大樓。(美聯社)
紐約州一對經常到佛羅里達州避寒的「雪鳥族」(snowbirds)夫婦，發現擺脫紐約州並不容易。

企業家霍夫(John Hoff)與平面設計師妻子凱薩琳(Kathleen Ocorr-Hoff)多年來經常到佛羅里達州過冬，2014年在佛州拿波里(Naples)買下93.5萬元三臥三衛康斗公寓並花20萬元裝修，2018年、2019年報稅時以佛州做為主要住所(primary residence)。然而，紐約州調查發現，霍夫夫婦仍保留與紐約州卡南代瓜(Canandaigua)許多關聯，包括領取薪資、仍是當地鄉村俱樂部會員，並未真正離開紐約州，裁定追討6萬元積欠州稅。

稅務上訴法庭(Tax Appeals Tribunal)2025年10月在24頁裁決書指出，霍夫聲稱退休之後已搬到氣候溫暖的佛州，證據包括車輛登記在佛州、擁有佛州銀行帳戶、霍夫拿到佛州打獵執照與釣魚執照、凱薩琳有即將在佛州開公司的地址，「但這些因素都不具說服力，與紀錄登載不符，無法舉證發生在相關稅務年度」。

霍夫原本在紐約州創辦進出口公司「Global Point Technology」，與身為平面設計師的凱薩琳在2008年結婚，2011年在該州楊柳海灘(Poplar Beach)買下90萬元房子。

霍夫夫婦後來愛上拿波里，制定「出走策略」，2014年在該地區買下93.5萬元、2560平方呎豪華公寓，準備做為退休住所，並在佛州辦理選民登記，參加鄉村俱樂部，但仍保持原本在紐約州兩家鄉村俱樂部的會員資格，打算夏天仍在紐約州度過。

霍夫夫婦說，2018年有186天住在紐約州，131天在佛州，48天在其他地點，2019年有164天在紐約州，153.5天在佛州，另外47.5天在別處。

紐約州稅務官員認為，霍夫夫婦的說詞無法證明他們為佛州居民，由於從中國進口的產品被課新關稅，影響公司營收，霍夫未能順利把公司移交給兒子，他雖然工作量減少，卻繼續在公司扮演關鍵角色，夫妻兩人也都持續從紐約事業領取收入，包括聲稱在佛州創辦新公司的凱薩琳，仍從紐約的平面設計生意獲得收入，因此針對2018年、2019年欠稅開罰5萬9648元。

霍夫夫妻提出行政申訴，法官裁定納稅人未履行舉證責任，無法說明在相關稅務年度已經更改住所，霍夫夫妻繼續上訴到稅務法院，法庭10月宣布維持原判。

