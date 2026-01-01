我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

代理孕母歪風監管鬆 免來美可「量產」美籍兒女

編譯廖振堯／綜合報導
在美透過代理孕母出生的嬰兒，自動取得公民身分。（美聯社）
在美透過代理孕母出生的嬰兒，自動取得公民身分。（美聯社）

加州洛杉磯郡高等法院家事法庭日前審查代理孕母申請案件，發現籍貫中國湖北的電腦遊戲大亨徐波(Xu Bo)正申請至少四名尚未出生孩子的親權，並進一步得知他已透過代理孕母生下、或準備生下至少另外八名孩子時，引起法院警覺並予以否決。這揭露了美國監管鬆散的代理孕母產業一股新趨勢：部分中國菁英與富豪正赴海外、特別是美國，大量「產出」孩子，華爾街日報調查此現象後列出四大重點。

代理孕母在中國屬非法

中國法律明確禁止境內代理孕母，雖未嚴格禁止公民赴海外進行，但官方長期持批評態度。中國社會普遍認為代理孕母倫理上具爭議，且可能剝削女性，因此每當有名人或官員涉入海外代理孕母事件，往往引發輿論風暴。

多數州並未禁止國際父母取得代理孕母服務

執法單位已開始關注部分中國父母與美國代理孕母的合作情況。多名代理孕母表示，聯邦調查局(FBI)與國土安全部人員曾找她們問話，但未說明調查目的。由於產業監管極度不足，業界人士指出幾乎無法確認是否有家長同時透過多家機構與律師事務所合作；再加上代理孕母相關的法院程序通常不公開，使得大眾知之甚少。

嬰兒出生自動取得公民身分

依憲法第14修正案，凡在美國出生即具公民身分，外國人不當利用此保障一直是政治爭議焦點，2020年國務院便加強審查簽證，以遏止所謂的「生育旅遊」。川普今年1月上任就簽署行政命令，規定除非父母之一是美國公民或永久居民，否則在美出生的孩子不得取得公民身分，該命令目前正由最高法院審理，也尚不清楚這些規定是否適用於與美國代理孕母合作的外國父母。共和黨籍佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)上個月提案，擬禁止部分國家(包括中國)人士在美國取得代理孕母服務。

隔空生下美籍孩子

為滿足國際需求，美國已形成一個蓬勃發展的小型產業鏈，涵蓋代理孕母仲介、律師事務所、診所、接生公司、保母服務，甚至專門從醫院接走新生兒的接送服務。父母可將遺傳物質寄往美國，再將嬰兒運送回國，每個孩子的成本高達20萬元。

PayPal共同創辦人提爾(Peter Thiel)在內的美國投資人正押注這股需求持續成長，提爾的家族辦公室便支持了一家在東南亞設有多家試管嬰兒(IVF)診所，該診所最近在洛杉磯開設分所。執行長瑪格麗特．王（Margaret Wang）表示，對於有資源、又需要這條路的人來說，美國仍然是首選地。

美國代理孕母產業監管鬆散。圖為賓州代理孕母拜伯爾產下三胞胎後想要自已養，與委託人...
代理孕母 洛杉磯 國務院

