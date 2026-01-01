我的頻道

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

優化基因公司客製「超級嬰兒」 挨轟如優生學、攪亂倫理

編譯盧炯燊／綜合報導
Nucleus Genomics公司創辦人兼執行長薩德吉認為，每位父母都有權利選擇他們下一代的特質。圖為一名幼兒在「嬰兒賽跑」活動中爬行。（美聯社）
基因編輯一直都是一個爭議問題，尤其是涉及人類下一代，更加關乎倫理道德的禁忌。不過矽谷一些初創公司獲得億萬富翁資助，開始突破生殖遺傳學的界限，希望透過基因編輯既能預防疾病，也能提高嬰兒獲得高智商及其他優秀特質的機率。

其中一家名為Nucleus Genomics的DNA篩檢公司，獲得蒂爾(Peter Thiel)與瓦尼安(Alexis Ohanian)創立的風險投資機構支持，已籌集3200萬元開展「基因優化」（genetic optimization）工作，是矽谷培育「超級嬰兒」運動的一部分。

這家公司年僅25歲的創辦人兼執行長薩德吉(Kian Sadeghi) 日前在接受CBS News 晨間新聞訪問時，就為他的「基因優化」辯護，認為每位父母都可「設計」未出生的嬰兒，有權利選擇他們下一代的特質，包括身高、體重和智力。

薩德吉原在賓州大學就讀後來輟學，於2021年創立Nucleus Genomics，靈感來自一位因罕見遺傳疾病去世的表親。他說，每個父母都有知情權，了解未來孩子的所有資訊。而他的基因檢測公司，透過胚胎DNA篩檢可以預防疾病，同時也能讓父母比較及選擇更健康寶寶的特質，讓下一代更符合自己的心意。

薩德吉直言，他的公司已經幫助了數千個家庭。

Nucleus主要提供一項名為IVF+的項目，收費3萬元，其中包括對父母雙方作全面的DNA掃描，透過體外受精培育最多20個胚胎。

該公司會對胚胎樣本展開 2000多種性狀和疾病篩檢，包括眼睛及頭髮顏色、智力，同時還可以評估憂鬱症、自閉症、情感障礙等遺傳傾向。

薩德吉表示，這種「基因優化」可讓父母在最大程度保留所期望的特質，同時也最大限度地降低患病風險。但批評者指出，這與「優生學」無異。

薩德吉則辯稱，「這不是優生學，而是讓父母善加利用資訊為孩子提供最佳的人生開端」。

類似Nucleus的公司不斷發展壯大，但醫學專家指出，這類新型生殖技術存在倫理困境。 10月在「麻省理工科技評論」發表的一篇文章認為，「創造完美嬰兒」的競賽實際上造成了「倫理混亂」。

美國醫學遺傳學和基因組學學會去年也發聲明指出，透過基因篩檢及使用多基因風險評分來作出胚胎選擇的做法，「進展過快，而且科學證據不足」

