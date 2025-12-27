登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)
近來許多民眾在社群媒體上貼出搭飛機時逐漸常見的奇特現象：坐輪椅上機的乘客似乎變多了，可是一旦登機後他們卻又行走自如。這些佯裝身障、占盡航空公司便宜的人已被譏為「登機橋耶穌」(Jetway Jesus)，諷這些人會突然恢復行動能力，有如神蹟。他們出現的「奇蹟航班」已讓愈來愈多旅客感到困擾。

華爾街日報報導，空服人員指出許多身體健全的乘客為了享受「貴賓體驗」而要求使用輪椅，由專人護送他們通過登機橋，讓他們可以免排隊並優先使用頭頂行李架。通常下機時身體不便的旅客也要等待空服人員協助，但這些投機份子自然不會乖乖地等。通常情況下，航空公司不會要求乘客出示身障證明，只需填寫一份簡單的表格即可登機，空服人員說有時一架只能容納130名乘客的飛機會因此搭載多達50輛輪椅。

許多人恬不知恥地鑽漏洞，還炫耀自己找到了「終極旅行妙招」，並在社媒上分享這些技巧。一名TikTok用戶米蘭達(Raphael Miranda)在影片中表示他把奶奶當作機場的快速通道，「帶上奶奶就能免排隊。她走路沒問題，但為了我們走得更快，會讓她坐輪椅。」

另一位TikTok用戶拍攝了她和朋友們在機場乘坐輪椅的短片，稱「我和朋友們為了不錯過回美國的航班，使用了輪椅服務。」也有用戶寫道：「生活小妙招：如果機場人很多，你又不想排隊，就裝傷然後請求要坐輪椅。」

「奇蹟航班」也激怒了機組人員，他們經常因為航班延誤而不得不加班，卻得不到加班費。加拿大航空(Air Canada)前空服員波特(Janae Porter)說機場經常因為輪椅不夠而壅塞，她的同事們常常在登機口四處奔波尋找輪椅，而她則不得不向乘客解釋延誤的原因；這種情況每四個航班就會發生一次。波特曾陪同一位真正需要輪椅的乘客等了一個小時，但因為輪椅都已被占用，她沒能為該名乘客找到輪椅。波特說她和同事們苦中作樂，會猜這趟班機抵達目的地時有多少個「奇蹟般康復的乘客」。

西南航空(Southwest Airlines)因為沒有劃位制度，使得乘客更有誘因鑽漏洞，所以最受「奇蹟航班」影響。西南航空近日宣布將實施劃位，以遏止優先登機的混亂情況。

