飛虎隊成員湖南遇難82年後確認遺骸 本月生日當天南卡安葬

二次大戰期間在中國作戰時墜機的前陸軍航空隊中尉謝爾(Morton Sher)在陣亡82年後，遺骸身分終於確認，在12月14日他的105歲冥誕，安葬於南卡州格林維爾( Greenville)一處公墓，為一段漫長的等待與追思畫上句號。

據以色列時報等報導，謝爾1920年12月14日在馬州 巴爾的摩出生，後來一家搬到格林維爾，青少年時期是猶太青年組織「布奈‧布里斯青年組織」(B'nai B'rith Youth Organization）兄弟會 的創始成員之一，為了追求飛行夢想加入了陸軍航空隊，被派駐中國戰場，分配到前身為飛虎隊(Flying Tigers)的第14航空軍第23戰鬥機大隊第76戰鬥機中隊。

1943年8月20日執行任務時，謝爾駕駛的P-40「戰鷹」式戰鬥轟炸機墜毀於湖南衡陽附近一片稻田裡，燃起熊熊大火，軍方認為他的遺體已被大火完全吞噬， 當地村民在墜機地點為他豎立一塊紀念碑。1947年戰後軍方審查報告得出結論，將他正式列為無法尋回的陣亡者，由其母親代領紫心勛章。

2012年，一名民間人士聯繫了美國國防部 戰俘及失蹤軍人統計署(DPAA)，並提供謝爾墜機地點的紀念碑照片，DPAA人員於是展開了漫長的尋找遺骸工作， 2019年在現場的搜尋沒有任何結果，直到2024年一次規模更大的搜尋行動，才在衡陽附近的新白村(Xin Bai Village)發現飛機殘骸和遺骸，經夏威夷實驗室的 DNA檢測確認了謝爾的身份。

82年後，謝爾遺骸終於歸國，實現了跨越國界的共同承諾；在中國政府、當地民眾、國防部戰俘及失蹤軍人統計署、謝爾家人等共同努力下，他得以回家。

在遺骸安葬儀式上，謝爾的外甥芬恩(Bruce Fine)說，「我們家族誕生了一位真正的英雄，他的一生充滿了意義」，希望他的勇敢與勇氣，能激勵後來者。他又說，謝爾為中國人民而戰，陣亡後中國人民全力阻止敵人奪走他的飛機與遺體，是一種超越政治與國界的連繫。