研究：購房夢碎後工作動力降 轉向買奢侈品、高風險投資

記者顏伶如／即時報導
一項研究顯示，買房夢想泡湯後，消費者變得工作不努力、買奢侈品、高風險投資。示意圖。(美聯社)
一項研究顯示，買房夢想泡湯後，消費者變得工作不努力、買奢侈品、高風險投資。示意圖。(美聯社)

華盛頓郵報23日報導，最新經濟研究發現，當買房夢想變得遙不可及，消費者不只是繼續當租屋族而已，而是生活、職場及未來規畫等層面都出現改變，工作上變得減少努力，開始花大錢買奢侈品，不再把錢存入長期儲蓄，從事加密貨幣等高風險投資機率則升高。

西北大學(Northwestern University)博士候選人李承亨(Seung Hyeong Lee，音譯)與芝加哥大學(University of Chicago)博士候選人柳永根(Younggeun Yoo，音譯)以前在南韓是高中同學，兩人共同進行的房屋負擔能力調查研究，針對消費者行為建立數學模型，名稱為「放棄」(Giving Up)的論文草稿上個月在網路發表。

李承亨與柳永根使用記錄著2014年以來50多萬美國人交易的資料庫，分析某個郡縣房價上漲時，消費者行為出現如何改變。統計顯示，房價飆升的社區裡，收入排行榜位居最前端25%、平均月收入超過7500元的租屋族，紛紛減少信用卡支出，尤其是奢侈品與非必需品，顯示正在存錢準備買房。

然而，位於收入排行榜最後段25%、平均月收入不到3000元的租屋族，信用卡支出反而增加大約3%。

研究結果顯示，淨資產(net worth)不到30萬元的租屋族，越容易傾向不願努力工作，30萬元是一般認為有希望買房的淨資產門檻。

淨資產只略低於30萬的民眾裡，將近6%認為工作努力並不重要。相對的，淨資產超過30萬的民眾，只有2%認為工作努力不重要。

聯邦準備理事會(Federal Reserve)數據顯示，35歲以下民眾在2022年的家庭淨資產中位數為3.9萬元，35歲至44歲民眾家庭淨資產中位數13.56萬元。李承亨與柳永根在研究報告中說，美國房屋價格中位數約41.08萬元，高房價與個人淨資產之間的差距，讓自認有朝一日有能力購屋的民眾努力工作、認真存錢，覺得買房夢想無法實現者則放棄努力。

論文結論指出，美國政府應考慮對瀕臨放棄邊緣的民眾伸出援手，提供補助幫助一圓買房夢想。

柳永根受訪時說，政府提供單次發放的小額幫助，能讓這些民眾變得更自律、一輩子更努力工作，最後擁有自己的房子。

房價 加密貨幣 華盛頓郵報

