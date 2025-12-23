國稅局取消網路直接申報 Free File或能派上用場

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
社區組織提供義工幫忙報稅的免費服務。(美聯社)
國稅局(IRS)2024年推出的免費網路報稅服務平台「直接申報」(Direct File)已經取消，雅虎財經新聞(Yahoo Finance)日前報導，還有其他免費報稅服務存在，納稅人可以根據收入門檻以及個人財務複雜程度，挑選符合個人需求的選項。

2025報稅年度調整後總收入(adjusted gross income)在8萬4000元以下的民眾，可以使用國稅局免費報稅平台Free File。Free File優點包括比Direct File支援更多種稅務情境，不收取聯邦申報費用，TurboTax與H&R Block等知名廠商參加計畫，但缺點則是某些Free File服務提供商不提供免費申報州稅，廠商之間對於哪些納稅人有資格參加服務，認定標準各不相同。

對於自行處理報稅問題較有信心的納稅人，可以選擇國稅局紙本表格的數位版本「免費可填寫表格」(Free Fillable Forms)。不過，表格沒有報稅提示，而且必須手動輸入訊息，自行計算。

Free Fillable Forms優點在於沒有年收入門檻的資格限制，支援各式各樣的稅務情境，缺點則是沒有報稅提示或錯誤檢查功能，納稅人一不小心極可能出錯，耗時可能較久。

國稅局另一項免費服務「義工免費報稅服務」(Volunteer Income Tax Assistance)提供對象是年收入6萬7000元以下、身心障礙人士或英語能力有限者。VITA免費報稅服務由社區合作夥伴經營，服務人員是經過國稅局訓練的義工，可以幫忙完成聯邦稅與州稅的電子申報，納稅人通常需要親自到場接受服務。

某些服務地點允許納稅人自行使用軟體申報聯邦稅與州稅，並在獲得國稅局認證的義工協助下完成報稅。想要選擇這種報稅方式的納稅人可以搜尋提供「自助準備」(Self-Prep)服務的地點。民眾可以在國稅局網頁irs.treasury.gov或撥打免費專線800-906-9887尋找附近的VITA服務地點，服務需要事先以電話預約時段。

VITA免費報稅服優點在於真人協助，通常包括州稅申報，缺點則是需要預約，報稅季節不容易獲得服務，而且服務時間僅限於報稅季節，並不是全年開放，住家附近也可能沒有服務地點。

國稅局免費網路報稅平台「直接申報」取消，還有其他免費報稅服務。(美聯社)
