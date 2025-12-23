律師要求小狗列被撫養人 將國稅局告上法院

律師雷諾斯要求，報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。(示意圖，路透)

富比世 (Forbes)雜誌報導，在紐約州與猶他州都有律師執照、專門處理民事保險官司辯護的律師阿曼達‧雷諾斯(Amanda Reynolds)，日前與8歲黃金獵犬「芬尼根」(Finnegan)聯名將國稅局 (IRS)告上紐約東區聯邦區域法院，要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。

訴狀寫著黃金獵犬名叫「芬尼根‧瑪麗‧雷諾斯」(Finnegan Mary Reynolds)，沒有獨立收入，從食物、住處、醫療、交通等日常生活完全依賴雷諾斯，每年花費超過5000元。

雷諾斯在訴狀中說，「芬尼根」符合「國內稅收法」(Internal Revenue Code)第152條的「被撫養人定義」，唯一差別只是小狗不是人類。雷諾斯請求法院將小狗在聯邦稅務法規當中列為「非人類被撫養人」(non-human dependents)。她指出，小狗在法律上被歸類為財產，其實無法完全反映小狗在家庭當中的角色。她說：「芬尼根就像我的女兒，絕對算得上被撫養人。」

根據統計，全國大約9400萬戶家庭飼養一隻或一隻以上寵物 ，不過飼養寵物開銷不能像撫養兒女一樣獲得抵稅。

雷諾斯指出，法律規定在寵物與孩子之間的差別待遇，讓納稅人承受不公平稅務負擔，飼養寵物的納稅人同樣提供金錢援助，卻沒辦法像有孩子的家長一樣獲得減稅優惠。她指出，這種不平等待遇缺乏合理基礎，特別是國稅局只為服務犬(service dogs)等某些動務提供稅務福利。

她指出，現行稅法違反憲法第14修正案平等保護條款(Equal Protection Clause)與第5修正案「徵用條款」(Takings Clause)。她說，僅以被撫養人是否為人類而對納稅人做出差別對待，顯然構成歧視。

雖然訴狀內容顯得天馬行空，但雷諾斯表示，這個案件絕非「無意義」訴訟，法院必須嚴肅審理。

紐約東區聯邦區域法院法官魏克斯(James M. Wicks)對雷諾斯訴訟下達中止證據開示(stay discovery)，等候國稅局提交駁回起訴動議。