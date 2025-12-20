史丹福研究：AI衝擊勞工「嚴重且不成比例」 3族群影響最大

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
人工智慧對從事初階工作的年輕勞工打擊最大。圖為準備參加工作博覽會的民眾。（美聯社）
史丹福大學(Stanford University)今年公布的研究指出，人工智慧(AI)演進已經開始對全美勞動市場所有初階（entry-level）勞工帶來「嚴重且不成比例」的衝擊，其中以22歲至25歲之間、曝露於AI高風險的軟體工程師、客服人員影響最大。

這項研究是由知名經濟學家兼AI思想領袖布林約爾松(Erik Brynjolfsson)主持，根據美國規模最大的薪資處理數據公司ADP數百萬筆勞工薪水紀錄進行分析。統計顯示，自從生成式人工智慧工具獲得普遍採用以來，曝露於AI高風險的初階勞工，就業機會便萎縮了13%。相較之下，相同職位的較年長、較有經驗勞工，就業則維持穩定，甚至出現成長。

財星雜誌(Fortune)報導，布林約爾松研究團隊人員，研究結果提供人工智慧衝擊的早期警訊及大規模證據，顯示Z世代年輕人(Gen Z)即將在勞動市場面臨巨大震撼。研究報告六大結論包括：

初階勞工影響最重

人工智慧帶來的衝擊程度，對不同族群的勞工有所差別。從事初階工作的年輕勞工打擊最大，因為技能最容易被擅長處理例行性、編碼化任務的AI自動系統取代。經驗與默會知識（tacit knowledge）正逐漸成為對抗職位被取代的重要緩衝，因為人工智慧工具在取代書本式學習方面表現卓越，但在針對特定職務、難以編碼的技能上仍有所不足。

2022年以來便出現衰退趨勢

史丹福大學研究發現，愈來愈少年輕勞工獲聘進入AI高風險職缺，2022年底以來就業成長陷入停滯。22歲至25歲之間勞工面臨人工智慧演進衝擊，就業變得不易。

人工智慧自動化與人工智慧增強之間的區別

可以被AI自動化取代的工作是人工智慧演進衝擊的重災區，而能靠人工智慧增強表現的初階職缺，則未出現類似縮減。

某些勞工面臨AI衝擊依然挺得住

統計顯示，其他年齡層的勞工受到人工智慧科技演進的衝擊相對較少、程度也較小。

AI衝擊的是就業機會，不只是薪水而已

史丹福研究發現，人工智慧對勞動市場影響主要在於就業機會縮水，不是工資下降。

各行各業普遍都受影響

從目前Z世代年輕人的經濟焦慮感可以看出，AI革命之後勞動市場已經改變。

在AI衝擊下，較年長、較有經驗的勞工，就業維持穩定。（美聯社）
