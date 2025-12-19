每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)
亞利桑納州一個溫暖的冬日，卡咪(Cami，化名)的自助洗衣店裡熙熙攘攘，顧客們忙著把衣服放進洗衣機和烘乾機，員工們則忙著收送衣物。

對38歲的卡咪來說，全職經營這家店，生活節奏的改變，讓她很開心。卡咪曾是一家大型醫院的全職護理師，在2020年10月到2023年4月期間，她同時還經營自助洗衣店，直到她辭去正職。

「現在，我每周可能只需要花上五、六小時來經營洗衣店，」卡咪指出，「五年，四年、甚至是三年前並非如此；我那時為了要發展這項生意，要花更多時間來經營」。

卡咪表示，在那段時間裡，她雇用了員工，好讓她能「把更多精力放在拓展業務上，而不是忙於日常運營」；卡咪的洗衣店目前有六名員工，包括一名兼職人員。她也提到，她每周大約會花10個小時製作、發布關於她店裡業務及經營經驗的影片到社群媒體上。

根據CNBC商業頻道查閱的文件顯示，卡咪的洗衣店2024年營收約為47.5萬元；除此之外，卡咪還將隔壁店面租給一家美髮沙龍，收取近3萬元的租金。卡咪表示，利潤大約11.9萬元，其中一部分重新投入洗衣店的經營，6.6萬元則是她的薪資。

她還表示，2024年經營社群媒體六個月，賺了大約2.2萬元，預計2025年個人整體收入將大幅成長到「約20萬元」。卡咪指出，雖然懷念醫院裡的同事，但她很享受創業帶來的工作生活平衡和自由。

「這是我第一次能夠每個節日都回家過節、每個周末都休息」，卡咪表示，「我再也不用為了回家之類的事情去找老闆或經理請假了。我時間的自由度徹底改變了」。

在一家大型醫院的骨髓移植科當了13年護理師後，卡咪決定轉換跑道；但她又不想為此重回校園當學生；「我心知肚明，我離開工作的唯一途徑，就是自己創業，」她說。

她為此研究過好幾個創業項目，包括出租儲物間和購買活動屋營地等；最後，她在小型企業買賣交易平台bizbuysell.com上看到洗衣店的出售訊息。

根據洗衣協會(The Laundry Association)統計，普通的自助洗衣店每年可產生1.5萬元至30萬元的現金流，卡咪估計，大概六、七年後就可以退休，或是退居幕後當老闆，雇人來打理生意。

社群媒體 租金 亞利桑納州

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

跨性別青少年醫護費用 衛生部定新規擬終止

