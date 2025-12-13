從拜登失言到川普出口成髒 兩黨政治人物都愛爆粗口

川普總統9日在賓州的一場造勢活動上，至少四度使用不雅字眼。川普的語言風格屬於刻意為之，目的是挑戰他口中的「政治正確」。(路透)

川普 總統經常口無遮攔爆粗口，堂堂一國之尊出口成髒讓外界譁然，但回顧過往，不僅共和黨 政治人物被發現講粗話，多位民主黨 政治領袖也曾被抓包爆粗口。

美聯社報導，2010年時任副總統拜登在歷史性的「可負擔健保法」簽署儀式上，握著總統歐巴馬的手，對他低聲了一句粗口，「This is a big f--king deal. (這真他媽的是件大事)」，由於被現場麥克風收音而引發轟動，因為國家領袖公開飆髒話在當時並不常見。沒想到15年後，粗言鄙語在美國政壇卻已蔚為風潮。

川普總統9日在賓州一場主打通膨議題的造勢活動上，至少四度使用不雅字眼；上周內閣會議，他面對鏡頭更稱呼涉嫌販毒者是「sons of b---ches(狗娘養的)，」但與拜登當年「失言」不同，川普語言風格屬於刻意，目的是挑戰他口中的「政治正確」，而且現在兩黨領袖似乎都在競相爭奪言語上的「低俗」。

副總統范斯(JD Vance)曾在節目中罵主持人是「智障白痴」、川普高級幕僚張振熙(Steven Cheung)在上個月發生國民兵遭槍殺後，直接在社群媒體嗆記者「他媽的閉嘴」。民主黨也不乏例子，前副總統賀錦麗(Kamala Harris)去年9月批評川普政府「這些王八蛋瘋了」，還贏得群眾歡呼。民主黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)說政府處理艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案時不能「再胡搞瞎搞」，民主黨眾議員克羅克特(Jasmine Crockett)今年稍早被問及有機會對馬斯克(Elon Musk)說什麼時，她毫不猶豫地回答「去你媽的，滾。」

其實政治人物使用粗話並非新鮮事，只是過去較少公開而已。前總統詹森(Lyndon B. Johnson)的錄音多次讓外界見識到他粗俗的一面。聖地牙哥加州大學語言認知科學教授柏根(Benjamin Bergen)說，「政客們總是在咒罵，只是在幕後，最大的變化是，過去十年時間，它變得更加公開了」。

內布拉斯加州共和黨眾議員貝肯(Don Bacon)對於爆粗口直言：「如果需要這樣才能表達你的觀點，那就不是一個好的溝通者。」過度使用粗話也會讓其震攝效果遞減，脫口秀演員傑瑞史菲德(Jerry Seinfeld)曾談過，他表示自己在早期的表演中會使用髒話，但隨著職業生涯的發展便放棄了，因為他認為粗俗語言只會帶來廉價的笑聲。

白宮發言人休斯頓(Liz Huston)替川普辯護說，「總統不在乎政治正確，他關心的是讓美國再次偉大。」她也認為美國人民喜歡這位總統的真性情、透明和有效率。但對川普而言，引發最多爭議的言論往往不是傳統的髒話，而是可能被解讀為傷人的貶低性言語。

例如他曾稱一位女記者是「piggy」(肥豬)，除此之外，他還使用了一句關於身障人士的侮辱性言詞，此舉讓一名育有唐氏症兒童的印第安納州共和黨人，出面反對他該州國會選區重畫的計畫。 2010年3月23日，時任副總統拜登(右)在歐記健保法案簽署儀式上，跟總統歐巴馬(左)咬耳朵時爆了一句粗口「This is a big f--king deal. (這真他媽的是件大事)」，結果被現場麥克風收音而引發轟動。(美聯社)

