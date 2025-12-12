車主無視安全氣囊召修 10年12人因此喪生

汽車安全測試中，安全氣囊即時彈開。實際狀況下，安全氣囊如有瑕疵，可能會造成致命後果。(路透)

從2015年到2024年間，全美有1200萬輛汽車因為安全氣囊瑕疵、車禍發生時無法即時彈開而被召修(recall)。但全國公路交通安全管理局(NHTSA)分析，這段期間累計發布37次召修，負責車廠包括通用汽車(General Motors)、福特汽車(Ford)，還有賓士(Mercedes-Benz)與奧迪(Audi)等豪華品牌。但有260萬輛汽車從來不曾回廠檢修而面臨安全風險，有12人因此死亡。

從2015年到2024年間，全美有1200萬輛汽車因為安全氣囊瑕疵而宣布召修(recall)，但NHTSA數據，有260萬輛汽車從來不曾回廠檢修而存在安全風險。(美聯社)

華爾街 日報7日報導，22歲車主賈西亞(Brayan Garcia)駕駛豐田 (Toyota) Corolla轎車，在德州西部高速公路撞上前方突然停下的一輛公羊(Ram)皮卡車。撞擊力道強大，Corolla車頭全毀，但安全氣囊沒有彈開，賈西亞當場死亡。

豐田汽車2020年宣布Corolla轎車安全氣囊有安全瑕疵必須召修，賈西亞卻不曾將車子送修。

報導指出，NHTSA統計數據反映一個廣泛存在的問題，儘管聯邦主管機關有權下令車廠宣布召修，卻沒辦法強制要求車主配合。

2020年4月，起亞(Kia) Soul休旅車車主羅達博(Thomas Rodabaugh)在阿肯色州 從超市購物後，回家路上與一輛日產(Nissan)轎車相撞，由於車內安全氣囊並未彈開而死亡。事故發生後，起亞汽車宣布召修41萬輛車，並指出電子故障導致安全氣囊遇到撞擊時無法彈開。羅達博家屬後來對起亞汽車提出告訴，但起亞否認有任何疏失。

根據NHTSA最新資料，當年被下令召修的起亞汽車當中，大約15萬4000輛迄今不曾回廠。起亞發言人表示，羅達博家屬提出的官司已經解決。

起亞汽車同時表示，雖對車主多次發出通知，可是必須召修的車輛當中，仍有35%還沒有完成必須修理的所有項目。

豐田汽車2020年1月發布的召修通知，對象包括290萬輛豐田汽車，通過電子郵件、信函以及電話聯繫車主，最近一次後續通知是在今年7月，但截至今年11月統計仍有70多萬輛汽車不曾送修。