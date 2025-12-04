打算明年退休？有3跡象最好再等等

我的頻道

編譯周靜芝╱綜合報導
在制定明確的日常規劃前，最好暫緩退休決定。(美聯社）

歲末時刻，許多人正準備告別2025年、迎接2026年的到來；對正計畫結束職業生涯者來說，對新年或許格外期待。今日美國（USA Today）報導，退休決策十分重要，選擇適當時機結束職業生涯更是關鍵，但若有以下三個跡象，表明2026年退休未必是最佳選擇，至少應再工作一年後再做這項重大轉變。

對儲蓄狀況還不滿意

沒有一個「神奇」數字能保證退休資金充足，但一般而言，若估計年度所需預算，扣除社安金後，將差額乘以25，便能大致判斷儲蓄是否足夠。

假設認為每年需6萬元才能舒適退休，而社安全金每年可支付2萬4000元，剩餘的3萬6000元需要從401(k)退休金計畫或個人退休帳戶（IRA）中取得。若至少儲蓄了90萬元，就萬無一失；若未達標，則面臨資金缺口。

進行這項估算並檢視儲蓄狀況，若退休儲蓄不足，可考慮至少延後一年退休。若距離目標差距甚遠，多存一兩年可能收效不大，但延長工作時間可延後申領社安金，日後每月獲得更高給付，是彌補退休儲蓄不足的絕佳方式。

尚未符合紅藍卡資格

醫療支出可能成為退休後的主要開銷，尤其因尚未符合俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險（Medicare）資格而需自行購買保險；聯邦醫療保險通常65歲起適用，若將在2026年滿64歲，雖已接近資格門檻但仍存在時間差。

此時可考慮透過COBRA法案延續職場保險，或自行購買健保市場保險方案。但這類方案費用高昂，可能被迫提早動用儲蓄。

紅藍卡並非免費，仍需負擔保費、自付額及共同付款等費用；但相較於自付醫療開支，有紅藍卡更省錢。

尚未規畫退休生活

雖然享受自由支配時間、無需被工作綁住的想法很吸引人，但過多的閒暇時光未必是件好事；在制定明確的日常規畫前，最好暫緩退休決定。

若目前尚未構思出具體藍圖，不妨再工作一年來探索各種可能。辭去正職後，現有的副業若能帶來樂趣，或許能發展成更大規模的事業；亦或可能在一年內結識志趣相投夥伴，共同鑽研共同的興趣。

尚未符合紅藍卡資格而需自行購買保險，支出恐增加。（美聯社）

