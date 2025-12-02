我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

浣熊闖維州酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放

秘魯總統候選人駕車遇槍手開3槍 臉上見血

另類傳統 北美防空司令部追蹤聖誕老人70年

中央社洛杉磯2日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為紐約27日舉行的梅西感恩節大遊行中，一名男子裝扮成聖誕老人。(路透)
圖為紐約27日舉行的梅西感恩節大遊行中，一名男子裝扮成聖誕老人。(路透)

美國、加拿大軍方每年聖誕節聯合執行一項「守護孩子夢想」的特別任務。今年邁入第70週年，平安夜開放全球電話詢問聖誕老人位置，支援200多種語言翻譯。

美國與加拿大共同成立的北美航太防衛司令部（NORAD）新聞稿宣布，追蹤聖誕老人的網站在1日上線。這個單位在每年12月24日執行一項特別任務：向打電話進來的民眾回報聖誕老人的位置。

北美航太防衛司令部成立於冷戰時期，全天候密切注意長程轟炸機、導彈等空中威脅。但在聖誕節這一天，軍事雷達上多了一個想像中的追蹤對象。

這項另類傳統源於70年前，值班軍官在平安夜接到一通電話，另一頭孩子聲音說：「請問是聖誕老公公嗎？」

1955年科羅拉多州一家百貨公司在報紙刊登廣告，請兒童打電話給聖誕老人。這原本是刺激消費的促銷活動，登報時卻排版錯誤，把電話印成北美航太司令部前身單位的值班室電話。

當晚空軍上校蕭普（Harry Shoup）接到電話，將錯就錯，以聖誕老人的身分回應打進來的電話，並指示部屬在雷達上「標示」聖誕老人的位置。

後來演變成每年到了聖誕節，基地都要加派志工，回覆來自各地的電話查詢。

北美航太防衛司令部1日推出追蹤聖誕老人的網站，以「北極村」為主題，為聖誕節倒數。有別於過去的電話熱線，今年加入網頁版的通話功能，全球使用者可以撥打網路電話，搭配200多種語言的翻譯服務，把服務擴及全球。

聖誕節 航太 加拿大

上一則

伊利諾州官員警告租車公司 放任移民執法人員換車牌將連帶咎責

延伸閱讀

12月天文奇觀多 紐約將迎2場流星雨

12月天文奇觀多 紐約將迎2場流星雨
白宮聖誕裝飾主題：此心安處是吾家 東廰金鷹致敬建國250年

白宮聖誕裝飾主題：此心安處是吾家 東廰金鷹致敬建國250年
桃機三航廈北廊廳拚聖誕節前營運 年服務量將增580萬人次

桃機三航廈北廊廳拚聖誕節前營運 年服務量將增580萬人次
「動物方城市2」打敗「魔法壞女巫2」北美票房奪冠

「動物方城市2」打敗「魔法壞女巫2」北美票房奪冠

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

2025-11-26 10:25
核子戰爭的概念看似只會出現在冷戰紀錄片或反烏托邦電影中，但專家、國防分析師與國安規畫人員仍必須設想一旦爆發核子衝突，美國哪些城市會首先成為攻擊目標；示意圖。（路透）

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

2025-11-29 13:07

超人氣

更多 >
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效