「女性光頭」成新時尚 她們展現自信 透過社群彼此支持

編譯周芳苑／綜合報導
兼具歌手、演員和創作者多重身分的英國女星辛西婭·艾利沃堪稱光頭女性的代表，自信、堅強又性感。(歐新社)
數世紀以來，長髮披肩是舉世公認最具女性特質的形象，代表溫柔、氣質、健康、甚至是生育能力；但近來掀起新風潮，愈來愈多女性剃光三千煩惱絲，為女性美注入自信的力量，挑戰傳統美學標準。

在紐約開設公關公司的34歲女子布倫南．內華達．強納森(Brennan Nevada Johnson)便是光頭女性美的擁護和實踐者，14年前念大學打排球時經常滿頭大汗，必須經常去沙龍護髮，花錢又費事，不勝其擾，毅然剃光頭，馬上對這樣的決定和造型狂熱不已，不僅省錢，而且大大鬆了一口氣。

強納森說，剃光頭後，自信心油然而生；她覺得光頭很性感，是一種時尚宣言、很有力量。她在YouTube上主持視訊播客「與布倫南一起蓄光頭」(Bald and Buzzed with Brennan)，試圖在社群媒體內容中注入對光頭、尤其是女性光頭者的肯定。

內容創作者洛佩茲(Dash Lopez)每周發布一系列關於自己剃髮習慣的影片，她說，有一個完整社群相互交流，有時會從一般人認為不尋常的事情中找到安慰、力量和美麗。許多女性在因健康問題或癌症化療而脫髮，都陷入該如何面對美麗的困境。

家住亞特蘭大的空服員弗洛雷斯(Felicia Flores)2001年被診斷出罹患自身免疫性疾病脫髮症，六年後頭髮全部掉光，隨即戴上假髮，後來，在臉書(Facebook)上發現「光頭運動」(The Baldie Movement)群組，組裡的女性網友給她莫大啟發，她們都很有自信；2015年與伴侶分手後，她決定不再戴假髮，接受禿頭的現實，她覺得自己已厭倦撒謊，總好像在隱瞞什麼，自己不再是自己了。

弗洛雷斯決定幫助並激勵其他和她有相似境遇的女性，創辦年度「禿頭大會」(Baldie Con)，第四屆大會在9月舉辦，吸引200多人到亞特蘭大與會，有時裝秀、嘉賓演講、爵士早午餐和正式晚宴。

被認成男生也不介意

女性頭頂光頭經常被誤認為是男性，也是挑戰。27歲蘇馬奧羅(Aicha Soumaoro)在費城工作，周間擔任護士、周末搖身一變為機械師，確實會有患者稱呼她「先生」，但她毫不介意；母親還警告她，沒有男人會娶光頭女，她也不以為意，反而充滿自信，甚至會在公共場所得到讚美。

無論是自願或者因病變而變成光頭，這些女性都會尋求支持，諸如參加聚會、加入支持小組、交流美容和頭皮護理技巧等。

