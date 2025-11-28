我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港大火 甄子丹妻發言惹怒中國網友急刪文

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用9成有假

NASA毅力號首度錄到火星「閃電」聲 但與一般人想像不太一樣

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NASA的毅力號探測車5月10日在火星北半球的傑澤羅隕石坑內拍下這張自拍照。(路透)
NASA的毅力號探測車5月10日在火星北半球的傑澤羅隕石坑內拍下這張自拍照。(路透)

美國太空總署（NASA）「毅力號火星探測車首次捕捉到火星大氣中的電活動，麥克風錄下沙塵暴肆虐時被捲起的細微「劈啪」聲，促使科學家相信火星可能會產生閃電。

BBC與法新社報導，科學家長期以來一直在爭論，火星多塵且鮮為人知的氣候中是否可能產生放電，但始終缺乏直接證據，而「毅力號」的SuperCam儀器錄下音頻和電磁紀錄，捕捉到被暱稱為「迷你閃電」的現象。

法國個研究團隊分析「毅力號」在2個火星年（1374地球日）內錄製的28小時麥克風錄音後，這類放電通常與沙塵旋風（dust devil）及沙塵暴的前緣相關。

沙塵旋風是由地面熱空氣上升形成的小型旋風，其內部運動可能產生放電。《自然》期刊本周刊出研究指出，「毅力號」無意中錄下火星「閃電」聲。不過，這些閃電與地球上長達數公里、伴隨雷鳴的閃電完全不同。

▲ 影片來源：YouTube＠7NEWS Australia（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

研究主要作者、法國國家科學研究中心（CNRS）行星科學家希德（Dr Baptiste Chide）受訪時表示，這些是「小電擊」，類似乾燥天氣下觸碰車門時產生的靜電。雖然這些放電能量低，但「在火星隨時隨地都在發生」。

他說：「這些放電代表一項重大發現，對火星大氣化學、氣候、宜居性以及未來的機器人和人類探索具有直接影響。」

希德與法國天體物理與行星研究所的其他科學家認為，這項發現讓火星加入地球、土星與木星，成為已知大氣中具有電活動的行星。不過，粒子物理學家普里查德（Daniel Pritchard）在《自然》寫道，雖然錄音「提供了塵埃引起放電的有力證據」，但這些放電是被聽到，而非被看到，因此「對於這是否真的是火星閃電，仍不可避免地存在一些疑問」。

普里查德補充說：「鑑於這一研究領域的歷史，相關辯論可能還會持續一段時間。」

火星 毅力號

上一則

當年湊不出學費受幫助 史考特投資老友助窮困生的新創公司

延伸閱讀

星際飛機運送太空人出包 NASA宣布縮減與波音合約

星際飛機運送太空人出包 NASA宣布縮減與波音合約
美政府停擺沒照片掀陰謀論 NASA公開彗星照強調「非外星文明物體」

美政府停擺沒照片掀陰謀論 NASA公開彗星照強調「非外星文明物體」
NASA將釋3I/ATLAS新影像 是古老星際彗星、非外星人

NASA將釋3I/ATLAS新影像 是古老星際彗星、非外星人
NASA技術獎評審 華人教授獲選

NASA技術獎評審 華人教授獲選

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住