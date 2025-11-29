嬰幼童大腦神經發展關鍵期 華醫提「護腦飲食」3原則

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
神經科醫師指出，嬰兒至幼童期是孩子大腦神經可塑性和發展的關鍵時期，吃的食物將直接影響大腦的長期健康。(美聯社)
神經科醫師指出，嬰兒至幼童期是孩子大腦神經可塑性和發展的關鍵時期，吃的食物將直接影響大腦的長期健康。(美聯社)

密西根大學神經學與癲癇學雙重專科認證醫師陳百冰(Baibing Chen，音譯)指出，嬰兒至幼童期是孩子大腦神經可塑性和發展的關鍵時期，吃的食物將直接影響大腦的長期健康。公認對大腦有益的食物是水果、蔬菜和高纖維食物。除此之外，陳百冰還堅持三個保護孩子身體與大腦的飲食原則，尤其是在嬰兒時期。

1.未滿周歲不吃蜂蜜

雖然很罕見，但蜂蜜對嬰兒來說可能是致命的，因為蜂蜜中含有肉毒桿菌的孢子，即使是少量蜂蜜或熟蜂蜜也可能含有這種細菌。嬰兒的消化系統尚未發育成熟，菌叢多樣性也不足以對抗這些孢子，因此孢子能夠萌發，恐導致嬰兒肉毒桿菌中毒。這種毒素會攻擊神經系統，導致肌肉無力。嬰兒可能出現哭聲微弱、吸吮反射減弱、肌張力下降等症狀。嚴重時會導致呼吸肌肉麻痺，進而引發呼吸衰竭甚至死亡。疾病管制暨預防中心(CDC)、美國兒科醫學會(American Academy of Pediatrics)亦強調嬰兒不應食用任何含有生或熟蜂蜜的食物。

2.早接觸常見過敏原

太晚讓孩子接觸延遲花生和雞蛋等常見過敏原，實際上會增加孩子嚴重食物過敏的風險。一項里程碑式的研究表明，早期攝入花生並持續食用，可顯著降低高風險過敏達86%。食物過敏的兒童有時會出現行為或情緒的變化，例如易怒或過動，這些症狀可能是由於全身性免疫反應引起的不適和疼痛，而非直接的神經損傷，但仍會影響神經和行為發展。

陳百冰的孩子四到六個月左右時，食物中就開始添加花生和熟雞蛋，之後定期輪流食用，幫助建立健康的免疫系統和大腦。

3.嬰兒不喝甜味飲料

陳百冰不讓一歲以下的孩子攝取任何形式的垃圾飲料和甜味劑，這些甜味劑雖能增添風味但幾乎沒有任何營養價值，所以果汁、含糖飲料如汽水、果汁風味飲料、加味水，及人工甜味飲料如無糖汽水都不能喝。

過量糖分會導致代謝壓力，並可能啟動類似成癮的大腦路徑，過量攝取糖分也與學習和記憶力受損有關。即使是嬰兒期少量飲用含糖飲料，也會增加兒童期肥胖的風險，且過早接觸甜味會強化孩子終生對甜食的偏好，可能在未來幾年影響他們的情緒調節和行為。果汁看似健康，但遠不能取代真正的水果，無論果汁多麼天然或有機，都少了有益的膳食纖維，而膳食纖維可以減緩糖分吸收。

陳百冰的孩子一歲前主要喝母乳，一歲半後少量攝入水，接著主要喝水和牛奶。陳百冰認為孩子長大後，與其強制他們嚴格限制飲食，不如教他們如何做出正確的選擇更重要。

密西根大學醫院陳百冰醫師，擁有神經學與癲癇學雙重專科認證。(取自Baibing Chen領英網頁)

