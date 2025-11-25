ICE掃蕩下求生 芝加哥移民夫婦照常擺攤：才不會意志消沉

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
埃雷拉和丈夫赫南德茲在家中準備開店用的食物。（美聯社）
川普政府掃蕩非法移民的行動雷厲風行，拉丁裔人口眾多的芝加哥已成重災區，當地移民人人自危，然而一對墨西哥無證移民夫婦卻照樣擺攤做生意，因為他們需要賺錢養家，而且出門做生意才不會消沉。

最近一個周末，邊境巡邏隊在芝加哥的墨西哥社區小村莊(Little Village)大肆搜捕非法移民，隨處可見警車飛馳而過，警報聲響徹街頭，整個社區風聲鶴唳，然而47歲的奧菲莉亞．埃雷拉(Ofelia Herrera)卻是靜靜地站在幾個街口外，等候警察與邊境巡邏隊人員離開之後，繼續擺攤販售烤玉米與有黃瓜、鳳梨與草莓口味的墨西哥飲料「aguas frescas」。

川普總統9月在芝加哥展開掃蕩移民的「中途閃電戰行動」(Operation Midway Blitz)己對當地移社區造成重擊，有人自動離境，還有許多人根本不敢出門。然而盡管埃雷拉與她44歲的丈夫赫南德茲(Rafael Hernandez)的生意也因此掉了七成半，他們卻是堅持過去18年來的生活步調，繼續擺攤幹活，雖然他們所在地區，邊境巡邏隊經常造訪。他們表示，工作不僅能夠賺錢養家，更重要的是能夠在此一艱困時刻避免消沉抑鬱。

埃雷拉在家中對記者表示：「你唯一能做的是就對上帝繼續保持信心，不要害怕。害怕會讓你變得消沉抑鬱。當一天結束，即使你沒有被遣返墨西哥，你也會變得得抑鬱寡歡。」赫南德茲也表示：「我們認識的人有許多都變得不敢踏出家門，真是令人難過。」

即使聯邦當局在芝加哥移民掃蕩，無證移民埃雷拉仍在街頭擺攤販售烤玉米等小吃。（美聯...
許多移民不願表明身分受訪，埃雷拉和赫南德茲卻樂意分享故事，讓大家更了解川普政府的大規模遣返如何進行。

埃雷拉是2004年跨越美墨邊境界來到芝加哥。赫南德茲是在2005年來到芝加哥。他們都是付給走私犯數千元，跨越亞利桑納沙漠才來到美國。

他們先是在社區的餐廳工作而認識，後來在市政府上課，拿到街頭食品商販許可證，並在2017年以3萬9000美元買下一棟需要大幅修理的房子。他們平日在家前車道的一輛黃色卡車上販售塔可餅與捲餅，周末則是到小村莊社區擺攤，一天工作11小時。

他們有兩個孩子，10歲的兒子對政府的非法移掃蕩行動並不關心，16歲的女兒害怕父母遭到長期拘留更甚於遣返墨西哥。

這對夫婦曾想過申請合法身分，但是由於申請庇護理由不充分，又請不起律師而作罷。他們誠實繳稅，奉公守法。盡管不害怕被遣返，但是也有心理準備，並打算若被遣返將帶走美國出生的兩個孩子。埃雷拉表示：「我們不想回墨西哥，但是如果必須回去，就會回去。我們又能怎辦？」

非法移民 墨西哥 遣返

