Z世代工作觀 生活品質更重要 不再為雇主賣命

年輕一代員工優先考慮的是工作與生活之間的平衡，例如著名跨國會計事務所畢馬威(KPMG)一名員工就坦然告訴主管，要讓她有時間打匹克球。(美聯社)

由於經濟前景不明朗，企業正在減緩聘雇或裁員 來削減成本，有些公司現在會向潛在的新員工暗示可能要加班、下班後繼續工作。不過年輕員工較不易被「情緒勒索」，優先考慮的是工作與生活的平衡，且相較於年長員工更不依附雇主。對於一些1997年至2012年間出生的所謂「Z世代」來說，企業大規模裁員強化了他們的一種信念：對雇主賣命不會得到回報。

華爾街 日報報導，蓋洛普(Gallup)職場分析師哈特(Jim Harter)表示：「即使勞動力市場更加嚴峻，員工仍然感覺跟雇主沒有交集。」

Z世代更期望雇主重視成果，而非投入的工作或努力，而且不擔心堅持生活品質會讓他們丟掉工作。(美聯社)

27歲的診所櫃台人員喬瑟夫(Nia Joseph)就是決定不讓工作主宰個人生活的人之一。即使她早上7時45分要上班，前一天還是與鄰居在後院派對玩到凌晨2時。以前喬瑟夫通常會早早告辭，但她注意到其他人似乎無憂無慮地享受著樂趣，她決定也讓自己放鬆一下。她說成長過程中，看到父母全力投入工作中，卻似乎慢慢精疲力竭，她希望她的工作生活平衡不同於父母，「工作永遠不會讓你自由，所以你必須自己從工作中解放出來。」

Ethos Innovation創辦人梅利曼(Marcie Merriman)的公司幫助企業主管理解世代差異，她表示年長世代在就業市場疲軟時傾向更努力工作，盡力展現自己不可或缺的價值；年輕一代則似乎不擔心堅持生活品質會讓他們丟掉工作，Z世代更期望雇主重視成果，而非投入的工作或努力。

根據畢馬威(KPMG)會計事務所今年夏季調查1100多名企業實習生，發現在考慮一份全職工作時，更多年輕人選擇工作與生活之間的平衡，而不是薪水高低。24歲的莫蘭(Jessica Moran)三年前在畢馬威從實習生開始做起，她說該公司似乎讓員工能找到工作生活平衡，所以她在安排日程、設定私人時間時，可以很坦然告訴經理她一定要有時間打匹克球。

在洛杉磯 一家廣告公司工作的24歲男生班頓(Damaryan Benton)說，之前在芝加哥一家公關公司實習時，他早上7時就會進辦公室，午餐時間很短，且經常工作到午夜過後，有時甚至抱病工作，「我那時就是那麼堅決工作，因為這是證明自己的機會」。但這種高壓工作終於讓他崩潰。如今班頓請帶薪假之前不會三思，也不會特地去做額外的工作，「5時過後我筆電關機就關機了，我也不會為此多做解釋」。