我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

Z世代工作觀 生活品質更重要 不再為雇主賣命

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
年輕一代員工優先考慮的是工作與生活之間的平衡，例如著名跨國會計事務所畢馬威(KPMG)一名員工就坦然告訴主管，要讓她有時間打匹克球。(美聯社)
年輕一代員工優先考慮的是工作與生活之間的平衡，例如著名跨國會計事務所畢馬威(KPMG)一名員工就坦然告訴主管，要讓她有時間打匹克球。(美聯社)

由於經濟前景不明朗，企業正在減緩聘雇或裁員來削減成本，有些公司現在會向潛在的新員工暗示可能要加班、下班後繼續工作。不過年輕員工較不易被「情緒勒索」，優先考慮的是工作與生活的平衡，且相較於年長員工更不依附雇主。對於一些1997年至2012年間出生的所謂「Z世代」來說，企業大規模裁員強化了他們的一種信念：對雇主賣命不會得到回報。

華爾街日報報導，蓋洛普(Gallup)職場分析師哈特(Jim Harter)表示：「即使勞動力市場更加嚴峻，員工仍然感覺跟雇主沒有交集。」

Z世代更期望雇主重視成果，而非投入的工作或努力，而且不擔心堅持生活品質會讓他們丟...
Z世代更期望雇主重視成果，而非投入的工作或努力，而且不擔心堅持生活品質會讓他們丟掉工作。(美聯社)

27歲的診所櫃台人員喬瑟夫(Nia Joseph)就是決定不讓工作主宰個人生活的人之一。即使她早上7時45分要上班，前一天還是與鄰居在後院派對玩到凌晨2時。以前喬瑟夫通常會早早告辭，但她注意到其他人似乎無憂無慮地享受著樂趣，她決定也讓自己放鬆一下。她說成長過程中，看到父母全力投入工作中，卻似乎慢慢精疲力竭，她希望她的工作生活平衡不同於父母，「工作永遠不會讓你自由，所以你必須自己從工作中解放出來。」

Ethos Innovation創辦人梅利曼(Marcie Merriman)的公司幫助企業主管理解世代差異，她表示年長世代在就業市場疲軟時傾向更努力工作，盡力展現自己不可或缺的價值；年輕一代則似乎不擔心堅持生活品質會讓他們丟掉工作，Z世代更期望雇主重視成果，而非投入的工作或努力。

根據畢馬威(KPMG)會計事務所今年夏季調查1100多名企業實習生，發現在考慮一份全職工作時，更多年輕人選擇工作與生活之間的平衡，而不是薪水高低。24歲的莫蘭(Jessica Moran)三年前在畢馬威從實習生開始做起，她說該公司似乎讓員工能找到工作生活平衡，所以她在安排日程、設定私人時間時，可以很坦然告訴經理她一定要有時間打匹克球。

洛杉磯一家廣告公司工作的24歲男生班頓(Damaryan Benton)說，之前在芝加哥一家公關公司實習時，他早上7時就會進辦公室，午餐時間很短，且經常工作到午夜過後，有時甚至抱病工作，「我那時就是那麼堅決工作，因為這是證明自己的機會」。但這種高壓工作終於讓他崩潰。如今班頓請帶薪假之前不會三思，也不會特地去做額外的工作，「5時過後我筆電關機就關機了，我也不會為此多做解釋」。

裁員 華爾街 洛杉磯

上一則

CBP變情報機構？邊境巡邏隊祕密監控全國駕駛

下一則

講究自我優化、清醒飲酒 私人貴氣養生俱樂部正流行

延伸閱讀

美國8月貿易逆差大幅縮小 可能有助第3季GDP

美國8月貿易逆差大幅縮小 可能有助第3季GDP
科技公司獲利佳卻大量裁員 其他產業關注是否跟進

科技公司獲利佳卻大量裁員 其他產業關注是否跟進
新州萊德大學財困 減薪14％裁員40人

新州萊德大學財困 減薪14％裁員40人
350億元併購案後 新思科技將裁員2800人

350億元併購案後 新思科技將裁員2800人

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。(路透)

美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

2025-11-17 20:15
川普幼子拜倫（左一）今年1月在國會圓形大廳舉行的就職典禮上，與前總統拜登（右一）短暫碰面。（路透）

拜倫在父親就職典禮上究竟對拜登說了什麼？終於揭曉

2025-11-17 16:55
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」