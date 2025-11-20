我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

Zillow：過去1年53%房產價值下跌 2012年房產危機以來新高

編譯周芳苑／綜合報導
房地產網站數據顯示，過去一年全美53%的房屋價值縮水，創2012年房地產市場崩盤觸底以來最大比率。(路透)
房地產網站Zillow調查顯示，全美過半地區的房產價值走跌，創美國步出2007年「大衰退」(Great Recession)時期以來最大跌幅。

Zillow數據顯示，過去一年全美53%的房屋價值縮水，創2012年房地產市場崩盤觸底以來最大比率。

全美市場看似平穩，但不同地區、城市甚至社區之間有巨大差異。在美國南部和西部，隨著更多房屋湧入市場、購屋者卻抱持觀望態度，市場供過於求，大部分地區房價持續下跌。許多潛在購屋者擔心經濟衰退、房貸利率居高不下、以及與拒絕降價的賣家僵持不下，紛紛選擇觀望。

在南部和西部，許多房價大跌地區一度是疫情期間熱門城市。例如在科羅拉多州的丹佛(Denver)，91%的房價已從高峰下跌，德州奧斯汀(Austin)房產下跌的比率為89%、加州沙加緬度(Sacramento)跌價的房產佔88%。

佛羅里達州也遭重創，傑克遜維爾(Jacksonville)、奧蘭多(Orlando) 、坦帕(Tampa)有高達80%以上房屋價值低於一年前；德州達拉斯(Dallas)和聖安東尼奧(San Antonio)價格下跌的房產也超過85%。

Zillow最新報告與史坦普全球凱斯-席勒房價指數(S&P Cotality Case-Shiller)報告不謀而合。凱斯席勒指數報告針對全美最大20個都會區進行調查，其中九個都會區房價下跌。

整體來看，全美房價較高峰期平均下跌9.7%，跌幅大於2022年，但仍遠小於2008年金融危機後的27%暴跌。

盡管有大範圍地區房價下跌，僅極少數屋主資不抵債。

據統計，全美房屋自前一次售出以來價格平均上漲67%，某些市場如紐約州水牛城(Buffalo)、加州聖荷西(San Jose)、羅德島州普羅維登斯(Providence)、俄亥俄州哥倫布(Columbus)、加州聖地牙哥(San Diego)，房價甚至翻倍，屋主往往長期居住在同一棟房子，房屋淨值得以迅速累積。

在美國，很少屋主的房屋價值低於購買價格。目前全美僅4.1%房屋估價低於上次售價，即使是新上市房子，也僅有3.4%的定價低於賣家最初買價。

在東北部、中西部和大湖區的許多大都會，僅不到2%賣家房價下跌。

Zillow資深經濟研究員曼赫茨(Treh Manhertz)表示，虧本售屋者相對少；過去六年房價飆升，多數屋主有可觀資產淨值，目前市場是趨於正常，而非崩盤。

對屋主來說，最新數據好壞參半，房價從高點回落，但多數人仍有大量資產淨值；針對購屋層面，市場仍停滯，價格回落，但不足以抵銷高房貸利率、難引發購屋潮。

房價 加州 德州

上一則

「靠客戶成癮習慣賺錢」 遠距醫療公司創辦人 華女散布管制藥罪成

下一則

哈佛前校長桑默斯 曾到艾普斯坦「羅莉島」度蜜月

