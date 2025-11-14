雖想長壽但勿太老 75%長者希望活到80歲

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
羅德島州一所設施完善的安養院內，院民正在使用健身器材。丕優研究中心調查顯示，年長者的生活品質受財務狀況影響深遠，關係到他們的健康、社交生活，甚至認知能力。(美聯社)
丕優研究中心(Pew Research Center)公布的研究顯示，年長者的生活品質受財務狀況影響深遠，關係到他們的身體健康、社交生活，甚至認知能力。

華盛頓郵報報導，低收入長者比起富裕長者更容易思緒混亂，花在嗜好興趣上的時間更少，也更常在日常活動上遇到困難，例如爬樓梯或採買食物。

富裕退休人士(調整後家庭年收入超過15萬5600元)在各項指標上的表現普遍優於中等收入(5萬1900元至15萬5600元)與低收入(低於5萬1900元)。超過60%的富裕長者表示自己的晚年生活品質極好或非常好，中等收入階層約50%持相同觀點，低收入族群則僅39%。

富裕長者更常自評身心健康狀況為非常好或極佳，也更常與朋友社交、培養嗜好、立遺囑、預立醫囑。此外他們也更常投入全職工作，約18%持續上班，中等收入則是約10%、低收入約6%。72%的富裕長者高度確信自己的退休金足以支撐餘生；而中等收入與低收入族群的比例分別為46%與21%。

整體而言，只有25%的成年人對退休後的財務狀況有高度信心。女性、非裔、西裔族群，以及30至40歲年齡層的人普遍更憂於未來財務。18至49歲的成年人約半數表示不確信或懷疑自己有能力退休，相比之下，60歲以上僅三成、70歲以上僅18%有同樣顧慮。

即使面對財務不確定性，多數長者仍保持樂觀。各收入層中，64歲以上長者超過一半表示有他人可依靠，並認為自己的心理健康極佳或非常好。大多數人說他們很少感到孤單，且與成年子女通常每周聯絡數次。年長者對晚年的態度普遍比年輕人更正面。65歲以上長者近半數認為晚年生活很好，但65歲以下僅三成預期能如此。大部分民眾想長壽但不要太老，調查中受訪者75%希望能活到80歲，但不到三成想活到100歲，理想壽命平均為91歲。

不過該報告作者林洛娜(Luona Lin，音譯)表示，她仍不願說美國長者的生活非常美好，「仍有相當比例的人覺得孤獨或疏離。他們出現思緒混亂、記憶衰退，或在日常活動與處理事務上感到吃力。」

在年輕族群中，67%的人表示想到自己70歲以後的生活就感到憂慮。最主要的擔心包括健康與財務問題，特別是社安金的未來，該福利計畫預計10年內將耗盡資金。約16%的人擔心家庭關係，例如孤單感或成為家人負擔。

