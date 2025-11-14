我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

逾60歲低收入者與同齡高收入者比較 平均少活9年

記者張聲肇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅德島州一名老人正接受健康檢查。研究發現，60歲以上的低收入民眾，比起同齡高收入者，平均壽命少九年。(路透)
羅德島州一名老人正接受健康檢查。研究發現，60歲以上的低收入民眾，比起同齡高收入者，平均壽命少九年。(路透)

非營利組織全國老齡委員會(National Council on Aging﻿與波士頓麻州大學(University of Massachusetts Boston)老年研究中心合作的研究發現，60歲以上的低收入民眾，比起同齡高收入者，平均壽命少九年。

研究人員另發現，中收入的年長者，也比高收入的同齡人短命些，四年研究期間內，家庭年收入6萬元者當中有15%死亡；年收入達12萬的年長者，死亡率約為11%。

老齡委員會經濟福祉中心主任詹士頓(Jessica Johnston)表示，收入高低居然可造成九年的壽命差距，「這是我們首度把健康與財富連在一塊兒，結果著實讓我大吃一驚。」「傳統上，文化上，我們從小就學會要尊重長輩，只要規規矩矩做人，晚年就會過得很好，我想，這點正在改變。」

研究團隊分析密西根大學健康與退休研究資料所列1萬個家庭2018至2022年間的情況，發現八成美國老人無法處理與老邁相關的財務震盪，譬如喪偶、健康出問題。

本研究發現對日漸老年化的社會很經濟不平等的現象愈來愈明顯，華府的城市研究所(Urban Institute)等智庫指出，近數十年來，最富有和最貧窮家庭之間的收入差距，愈來愈大。

研究發現，美國人口老化，貧富差距也反映在資深公民的人生經驗上，很多人到了退休年齡，財力仍不足以應付生重病或配偶過世的衝擊。

詹士頓說，貧富差距顯現出來的死亡率差距，可能導因於低收入老年人較缺乏預防性健康照護、付不起照護費、財力不穩壓力過大。

根據人口普查資料，2023年美國老年人貧窮的比率是14%，去年升高到15%，是各年齡層當中比率最高的群體。

詹士頓說，年長者面臨困難的抉擇：「我該購買三餐伙食呢？還是付房租？還是買藥？這不僅是魚與熊掌能否兼得的問題，也是抉擇造成額外壓力的問題。」

低收入 退休 人口普查

上一則

追趕馬斯克 貝佐斯旗下「新葛倫號」助推器首度成功回收

下一則

電信競爭激烈 威瑞森下周裁員1.5萬人 公司史上之最

延伸閱讀

密大中國學者走私植物菌株案宣判 已服5個月刑期遭遣返

密大中國學者走私植物菌株案宣判 已服5個月刑期遭遣返
密大中國學者走私案宣判 法官：已服刑期 啟動遣返

密大中國學者走私案宣判 法官：已服刑期 啟動遣返
所得不均顯著惡化釀成美國「K型經濟」？其實另有原因

所得不均顯著惡化釀成美國「K型經濟」？其實另有原因
政府重開協議未解決健保補貼 另有3種可能

政府重開協議未解決健保補貼 另有3種可能

熱門新聞

北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41
示意圖。（取自123RF）

腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

2025-11-12 12:39

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌