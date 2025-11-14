逾60歲低收入者與同齡高收入者比較 平均少活9年

羅德島州一名老人正接受健康檢查。研究發現，60歲以上的低收入民眾，比起同齡高收入者，平均壽命少九年。(路透)

非營利組織全國老齡委員會(National Council on Aging﻿與波士頓麻州大學(University of Massachusetts Boston)老年研究中心合作的研究發現，60歲以上的低收入 民眾，比起同齡高收入者，平均壽命少九年。

研究人員另發現，中收入的年長者，也比高收入的同齡人短命些，四年研究期間內，家庭年收入6萬元者當中有15%死亡；年收入達12萬的年長者，死亡率約為11%。

老齡委員會經濟福祉中心主任詹士頓(Jessica Johnston)表示，收入高低居然可造成九年的壽命差距，「這是我們首度把健康與財富連在一塊兒，結果著實讓我大吃一驚。」「傳統上，文化上，我們從小就學會要尊重長輩，只要規規矩矩做人，晚年就會過得很好，我想，這點正在改變。」

研究團隊分析密西根大學健康與退休 研究資料所列1萬個家庭2018至2022年間的情況，發現八成美國老人無法處理與老邁相關的財務震盪，譬如喪偶、健康出問題。

本研究發現對日漸老年化的社會很經濟不平等的現象愈來愈明顯，華府的城市研究所(Urban Institute)等智庫指出，近數十年來，最富有和最貧窮家庭之間的收入差距，愈來愈大。

研究發現，美國人口老化，貧富差距也反映在資深公民的人生經驗上，很多人到了退休年齡，財力仍不足以應付生重病或配偶過世的衝擊。

詹士頓說，貧富差距顯現出來的死亡率差距，可能導因於低收入老年人較缺乏預防性健康照護、付不起照護費、財力不穩壓力過大。

根據人口普查 資料，2023年美國老年人貧窮的比率是14%，去年升高到15%，是各年齡層當中比率最高的群體。

詹士頓說，年長者面臨困難的抉擇：「我該購買三餐伙食呢？還是付房租？還是買藥？這不僅是魚與熊掌能否兼得的問題，也是抉擇造成額外壓力的問題。」