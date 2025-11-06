托兒體系支離破碎 WSJ提出5點改善

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
托兒所員工通常是全國最低薪的工作，時薪中位數15.41元，沒有健保。圖為抗議的托兒員工要求公平薪資。（美聯社）
托兒所員工通常是全國最低薪的工作，時薪中位數15.41元，沒有健保。圖為抗議的托兒員工要求公平薪資。（美聯社）

美國的托兒服務殘缺不全，育有幼齡兒女的上班族家長面臨沉重負擔，托兒所一年開銷動輒超過州立大學一年學費，可是托兒機構與學前班卻只能勉強維持生意，兒童照護領域的工作者嚴重低薪，工資只能糊口，沒有機會提高收入。華爾街日報分析，育兒問題牽動整體經濟，解決之道可從五個方向著手：

了解經濟根本問題

育兒服務昂貴主要原因在於人力成本高，幾乎無法減少成本。各州對於人員配置比率有嚴格規定，以確保安全與品質。許多州規定嬰兒教室師生比不能超過一個老師帶四名嬰兒。

托兒所員工通常是全國最低薪的工作，時薪中位數15.41元，通常沒有健保，托兒機構很難在不調高學費的情況下為員工加薪，許多家長也負擔不起。

提升師資 降低流動

托兒所(daycare)與學前班(preschool)師資要求差異極大，某些學區要求學前班老師必須有大學學歷，但這些老師通常背有學貸，常常跳槽到薪水待遇更好的小學。某些州對托兒所員工連高中學歷都沒有要求，但缺乏訓練的老師經常很快覺得不知所措而辭職。如果每個教室都有獲得「兒童發展助理」(Child Development Associate，CDA)證書的老師，有助於降低人員流動，提高品質。

減稅優惠 商業培訓

托兒所雖然屬於生意，但通常不是商人經營，尤其是在自家經營家庭式托兒所的負責人。研究顯示，政府可以提供減稅(tax breaks)讓托兒所維持經營，例如取消家庭式托兒所負責人的房產稅( property taxes)，對於責任險(liability insurance)調漲訂定限制。政府也可提供創業成本。

吸引企業參與

某些人員流動率高的產業，例如餐廳業、倉儲業、製造業，近幾年開始為員工分擔托兒費用，甚至在上班地點成立托兒中心。雇主指出，從長遠角度來看，這些措施可以省錢，因為重新找人、培訓成本極高。

改變托兒服務想法

在美國，托兒所與學前班通常被視為某種保母服務，幼稚園到12年級(K-12)則被視為公共財(public good)。但是許多州和地方採用新方法鼓勵提供托兒服務，例如佛州開始為提供員工托兒服務的企業減稅。

托兒所與學前班常被視為某種保母服務。（美聯社）
托兒所與學前班常被視為某種保母服務。（美聯社）

華爾街 佛州 健保

怪奇比莉獲WSJ創新者大獎 捐巡演收益 籲富豪跟進

怪奇比莉獲WSJ創新者大獎 捐巡演收益 籲富豪跟進
荷蘭接管安世引中國報復 WSJ：白宮將依川習會協議恢復晶片出貨

荷蘭接管安世引中國報復 WSJ：白宮將依川習會協議恢復晶片出貨
川習會前夕 WSJ：美擬將芬太尼關稅砍半 換中方採取行動

川習會前夕 WSJ：美擬將芬太尼關稅砍半 換中方採取行動
WSJ：鑽美制裁漏洞 中國北海港接收俄天然氣

WSJ：鑽美制裁漏洞 中國北海港接收俄天然氣

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽