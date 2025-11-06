托兒體系支離破碎 WSJ提出5點改善

托兒所員工通常是全國最低薪的工作，時薪中位數15.41元，沒有健保。圖為抗議的托兒員工要求公平薪資。（美聯社）

美國的托兒服務殘缺不全，育有幼齡兒女的上班族家長面臨沉重負擔，托兒所一年開銷動輒超過州立大學一年學費，可是托兒機構與學前班卻只能勉強維持生意，兒童照護領域的工作者嚴重低薪，工資只能糊口，沒有機會提高收入。華爾街 日報分析，育兒問題牽動整體經濟，解決之道可從五個方向著手：

了解經濟根本問題

育兒服務昂貴主要原因在於人力成本高，幾乎無法減少成本。各州對於人員配置比率有嚴格規定，以確保安全與品質。許多州規定嬰兒教室師生比不能超過一個老師帶四名嬰兒。

托兒所員工通常是全國最低薪的工作，時薪中位數15.41元，通常沒有健保 ，托兒機構很難在不調高學費的情況下為員工加薪，許多家長也負擔不起。

提升師資 降低流動

托兒所(daycare)與學前班(preschool)師資要求差異極大，某些學區要求學前班老師必須有大學學歷，但這些老師通常背有學貸，常常跳槽到薪水待遇更好的小學。某些州對托兒所員工連高中學歷都沒有要求，但缺乏訓練的老師經常很快覺得不知所措而辭職。如果每個教室都有獲得「兒童發展助理」(Child Development Associate，CDA)證書的老師，有助於降低人員流動，提高品質。

減稅優惠 商業培訓

托兒所雖然屬於生意，但通常不是商人經營，尤其是在自家經營家庭式托兒所的負責人。研究顯示，政府可以提供減稅(tax breaks)讓托兒所維持經營，例如取消家庭式托兒所負責人的房產稅( property taxes)，對於責任險(liability insurance)調漲訂定限制。政府也可提供創業成本。

吸引企業參與

某些人員流動率高的產業，例如餐廳業、倉儲業、製造業，近幾年開始為員工分擔托兒費用，甚至在上班地點成立托兒中心。雇主指出，從長遠角度來看，這些措施可以省錢，因為重新找人、培訓成本極高。

改變托兒服務想法