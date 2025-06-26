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失明媽優異成績完成大學學業 想攻讀博士造福盲人

記者張聲肇／綜合報導
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育有五名子女的爵頓今年5月在導盲犬「上校」的陪同下，上台領取田納西科技大學畢業證書。(取自領英網站)
育有五名子女的爵頓今年5月在導盲犬「上校」的陪同下，上台領取田納西科技大學畢業證書。(取自領英網站)

育有五名子女的阿曼達‧爵頓（Amanda Juetten）5月9日以優異成績上台領取田納西科技大學（Tennessee Tech University）畢業證書時，看不到家人在觀眾席替她歡呼鼓掌，因她完全失明，但她明白自己的人生方向--包括走出校門後的路。

福斯新聞網站報導，30年前，爵頓剛高中畢業，因為生下第一個孩子，為了賺錢養家，放棄大學夢。等到2020年重返校園時，她的視網膜色素病變（retinitis pigmentosa）已經嚴重到讓她完全失明。

之前，她學會運用僅存的微弱視力生活，卻不曾學過如何在全盲的情況下生活。爵頓決心獨立生活，於是報名參加科羅拉多盲人中心（Colorado Center for the Blind）舉辦的八個月技能營。「我知道，盲人可為子女做便當，也可以參加學校的家長會，只需要多和盲人在一起即可。」

爵頓說，「盲人不是坐在地下室等死的人，他們可以出去過自己的日子，我也要這麼做。」

基於自信和決心，2022年秋季，她開始就讀田納西科大，主修組織領導學。

她回憶這幾年的求學生涯表示：「很棒，老師們都問我，有何需求？如何幫我？從沒人歧視我或問我：幹嘛來上學？」

畢業後爵頓想回饋社會，提倡如何接受、了解盲人。「盲人需要有人替他們發聲。我樂於替他們發聲。我想幫助他們找到自己的聲音，我們需要更多老師，更多人加入這行，相信盲人可以充分發揮潛力。」

爵頓接下來打算再往盲人復健的領域進修，甚至攻讀博士。「我想提供我擅長的領域，如輔助科技、點字閱讀方面的服務，教導盲人職業重健（vocational rehabilitation）。」

爵頓曾到華府，從事盲人福利的遊說工作；也曾到舊金山，抗議共乘駕駛員拒絕服務坐輪椅的人和導盲犬。

她曾任田納西導盲犬使用人協會（Tennessee Association of Guide Dog Users） 會長，目前是全國盲人聯合會田納西分會（National Federation of the Blind of Tennessee）的董事，名為「上校」（Colonel）的導盲犬一直陪伴她。

全盲後需要學習新的生活技能。圖為一名失明婦女在治療師的協助下學習戴上墨鏡。（路透...
全盲後需要學習新的生活技能。圖為一名失明婦女在治療師的協助下學習戴上墨鏡。（路透）

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