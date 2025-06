失明媽優異成績完成大學學業 想攻讀博士造福盲人

育有五名子女的爵頓今年5月在導盲犬「上校」的陪同下,上台領取田納西科技大學畢業證書。(取自領英網站)

育有五名子女的阿曼達‧爵頓(Amanda Juetten)5月9日以優異成績上台領取田納西科技大學(Tennessee Tech University)畢業證書時,看不到家人在觀眾席替她歡呼鼓掌,因她完全失明,但她明白自己的人生方向--包括走出校門後的路。

福斯新聞網站報導,30年前,爵頓剛高中畢業,因為生下第一個孩子,為了賺錢養家,放棄大學夢。等到2020年重返校園時,她的視網膜色素病變(retinitis pigmentosa)已經嚴重到讓她完全失明。

之前,她學會運用僅存的微弱視力生活,卻不曾學過如何在全盲的情況下生活。爵頓決心獨立生活,於是報名參加科羅拉多盲人中心(Colorado Center for the Blind)舉辦的八個月技能營。「我知道,盲人可為子女做便當,也可以參加學校的家長會,只需要多和盲人在一起即可。」

爵頓說,「盲人不是坐在地下室等死的人,他們可以出去過自己的日子,我也要這麼做。」

基於自信和決心,2022年秋季,她開始就讀田納西科大,主修組織領導學。

她回憶這幾年的求學生涯表示:「很棒,老師們都問我,有何需求?如何幫我?從沒人歧視 我或問我:幹嘛來上學?」

畢業後爵頓想回饋社會,提倡如何接受、了解盲人。「盲人需要有人替他們發聲。我樂於替他們發聲。我想幫助他們找到自己的聲音,我們需要更多老師,更多人加入這行,相信盲人可以充分發揮潛力。」

爵頓接下來打算再往盲人復健的領域進修,甚至攻讀博士。「我想提供我擅長的領域,如輔助科技、點字閱讀方面的服務,教導盲人職業重健(vocational rehabilitation)。」

爵頓曾到華府 ,從事盲人福利的遊說工作;也曾到舊金山 ,抗議共乘駕駛員拒絕服務坐輪椅的人和導盲犬。