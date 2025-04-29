年初華府黑鷹撞客機調查：通訊不清楚 飛行員未遵塔台指示

打撈人員今年2月6日從波多馬克河撈出黑鷹直升機的部分殘骸。(美聯社)

今年1月29日，一架陸軍黑鷹直升機在華府 與美航客機相撞失事，最新調查報告指出似乎是通訊不清，使得上尉飛行員洛巴赫(Rebecca Lobach)未能遵從塔台指示，最終導致憾事。

每日郵報(Dailymail)報導，28歲的洛巴赫2019年開始服役，累計飛行時數約500小時。據報告洛巴赫當晚正在接受駕駛技能測試，隨後機組人員被告知附近有另一架飛機。在撞機前15秒，航管人員指示洛巴赫和她的副駕駛兼飛行教官二級准尉艾夫斯(Andrew Eaves)左轉，但她並未照做。撞擊前幾秒，艾夫斯轉向洛巴赫告訴她塔台要求她左轉，但她仍然未照做。報告寫道「當晚需要直接、立即的干預，洛巴赫上尉沒有看到並避開5342航班，而是繼續徑直朝它飛去。」

洛巴赫和艾夫斯都確認了附近有飛機的訊息，親眼看到飛機後請求按「目視間隔」(visual separation)飛行，也就是飛行員依自身觀察來避免碰撞，而非依照塔台指示的方式。航空專家指出在航管員監管的空域中，目視間隔請求通常會被批准，不過大多數情況下飛行員會視情況目視間隔、不會通知塔台。

洛巴赫未遵從命令的原因尚不清楚，但航空專家預測她可能是措手不及，因為美航客機當晚是在33號跑道上盤旋。報告指出，調查人員現在認為黑鷹機組人員之所以沒有聽到「盤旋」這個詞，可能是因為同時按下了麥克風鍵進行通話，按下該鍵飛行員可以發話但聽不到傳入通訊。

國家運輸安全委員會(NTSB)主席霍門迪(Jennifer Homendy)表示，黑鷹直升機的錄音表明無線電傳輸不完整，可能導致他們不理解直升機應如何調整位置。霍門迪說，撞擊前17秒兩架飛機的座艙語音紀錄器(CVR)上都能聽到塔台指示「黑鷹直升機從CRJ客機後方通過(pass behind the CRJ)」，不過黑鷹機組員可能因按下發話鍵而未聽清「pass behind」。