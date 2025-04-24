掃地、做園藝也可以 日常「微運動」護心降死亡率

做園藝也對健康有助益。（美聯社）

新研究指出，每日快速做些家務事，例如打掃、爬樓梯、跑步去搭巴士，或者做園藝，就能獲運動的益處，對健康、長壽也有助益，對不愛健身運動及沒時間的人是福音。

華盛頓郵報 報導，學者們研究兩萬多名成年人的日常活動約一周，再把成果發表在4月出刊的「循環」(Circulation)期刊。學者們發現，有些人的生活動得較多，例如走樓梯而非搭電梯、拿吸塵器迅速打掃客廳。

研究成果發現，每日這樣做花的力氣雖然小，經常不到五分鐘，但影響顯然很大。有起身動一動的人，比起總是坐著不動的人，在第二年經歷心臟病 發作或中風 或是因此死亡的機率，減少一半。

帶領團隊做研究的雪梨大學(University of Sydney)教授史塔瑪塔奇(Emmanuel Stamatakis)指出，找幾種方式，把動一動融入日常生活是個好點子。他是運動科學家， 知道很多人聽到運動及動作劇烈、密集這些字眼，就打退堂鼓。於是在最新研究中，他與同事們想確定，每日較溫和的活動，能否改善健康。

史塔瑪塔奇與同事用「英國生物銀行」(UK Biobank)取得數據，該生物銀行邀請數萬英國成人參與，他們提供健康資訊及身體組織樣本。其中很多人還穿上先進的活動追蹤器達一周，提供詳細讀數，顯示他們每天在職場、家中如何生活。

史塔瑪塔奇讓實驗室分析兩萬人的數據，以及相關的健康及死亡紀錄。他們發現有些人自述從不運動，但經常動來動去，做一些科學家形容為步調激烈的動作，如跑步去搭巴士，或者快跑上樓梯，這些人比起很少劇烈動作的人，較少發展出重大疾病，活得較久。

結果他們發現，每日輕微的活動，例如出門買午餐，走到影印機旁，比起幾乎一整天都坐著不動的人，心血管毛病及死亡的機率會減少一些，但需每天做兩個小時以上，才能見到效益。