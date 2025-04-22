梅琳達出書：結束與蓋茲27年婚姻 一生最難決定

梅琳達‧法蘭奇‧蓋茲(左)出版新書，坦言一生最難的決定，是結束與微軟創辦人比爾·蓋茲(右)的27年婚姻。(路透)

慈善家梅琳達·法蘭奇·蓋茲(Melinda French Gates)出版新書，坦言一生最難的決定，是結束與微軟 創辦人比爾·蓋茲(Bill Gates )的27年婚姻。

「今日美國報」(USA Today)報導，梅琳達的新書「隔天：過渡、變化和前進」(The Next Day： Transitions, Changes and Moving Forward，暫譯)於15日上市，比起回憶錄或忠告，更像是與朋友散步談天，而這位聰明的朋友會聆聽建議並分享寶貴意見。

不過，梅琳達也認為，沒有必要整理一切或提供所有答案。

她在西雅圖 郊外的辦公室接受電話訪問時告訴「今日美國報」記者說：「我在過程中寫了這本書，我經歷了一些困難的時刻，與其在另一邊安穩寫作，不如寫下如何經歷過渡期。」

這本書講述了梅琳達人生中最艱難的決定，即她決定與比爾·蓋茲結束27年的婚姻，另涵蓋大學、為人母的經歷、內疚心情、去年離開蓋茲基金會(Gates Foundation)，以及影集「王朝」(Dynasty)中的艾力西斯·寇比(Alexis Colby)角色是她童年的榜樣。

報導指出，這本書很誠懇，但不讓人覺得是在懺悔，也沒給出萬能的答案。

梅琳達適度分享，只是為了說明。

梅琳達是一位慈善家、企業家和女權倡議者，她2019年承諾，在10年內投入10億元，擴大女性的權力和影響力。

去年5月，梅琳達宣布，作為慈善事業的新篇章，允諾在2026年前再加碼10億元，促進全球女性權力。

60歲的她自述仍處於過渡期，卻令人振奮；她的三個孩子都已長大成人，且是兩個孫女的外祖母。

梅琳達表示，「即使在你最黑暗、最艱難的日子裡，即使它很可怕或感覺很恐怖，也會有更好的時光。總有一天，我會回顧，這裡一定有些東西且很美。也許，我從中學到了什麼。」

梅琳達接著說，「現在，在不舒服的過渡期中，我試著告訴自己：『不舒服是件好事』。我以前也遇過這種情況，經歷變化但不是這種變化。不過，上次當我從另一邊走出來，變成更好。」

梅琳達在書中提及關於離婚的決定，而非離婚本身；她知道有必要探討這個議題，不僅因為離婚是公開的事，且這件人生轉折重新塑造了她。

她表示，「在某個時刻，我內心深深明白，若我不注意那些耳語，就是背叛自己。那個竊竊私語對我說，必須離開才有意義。」