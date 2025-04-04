洋基狂開轟 魚雷球棒是火力秘密？聯盟檢驗指符合規定

洋基隊在3月29日的比賽中，單場九支全壘打，重砲火力的秘密似乎就是這支形狀新穎的「魚雷式」球棒。(美聯社)

職棒大聯盟(MLB )紐約洋基 隊本賽季締造驚人紀錄，包括3月29日對密爾瓦基釀酒人隊的比賽中，單場九支全壘打、系列賽三場共15支全壘打；重砲火力的秘密似乎就是形狀新穎的「魚雷式」(Torpedo)球棒，引起各界熱議。不過大聯盟檢驗後表示，該球棒並未違反聯盟規章。

根據MLB規章，球棒須以一塊實木製成，且為平滑圓形棒體。最粗厚部分的直徑不得超過2.61吋，整體長度不得超過42吋。(路透)

MLB官網報導，棒球規章3.02條，規定球棒須以一塊實木製成，且為平滑圓形棒。最粗厚部分的直徑不得超過2.61吋(約6.6公分)，整體長度不得超過42吋(約106.7公分)。

4月1日洋基迎戰亞利桑納響尾蛇，游擊手沃爾普手持魚雷式球棒，站上打擊位置。(路透)

上月30日，洋基游擊手沃爾普(Anthony Volpe)站在洋基體育場的更衣室前，拿出兩根球棒供人檢查，一支是他上賽季使用的球棒，另一支便是魚雷式球棒。兩隻球棒之間的差異顯而易見，魚雷式球棒的桶身(barrel，最粗之處)並不在傳統位置，而更靠近握把；棒頭(tip)則稍微收窄，因此才有魚雷之稱。

「YES Network」主播凱伊(Michael Kay)在3月29日節目中提到此事，稱洋基隊的分析部門研究沃爾普的擊球習慣，發現他經常打到的球棒位置是棒上的標籤，而不是棒身。為解決此問題，沃爾普便改用Victus的魚雷式球棒，隊內的二壘手奇森姆(Jazz Chisholm Jr.)、外野手貝林傑(Cody Bellinger)、一壘手高史密特(Paul Goldschmidt)、捕手威爾斯(Austin Wells)也用此球棒；威爾斯更是洋基隊隊史第一位打第一棒的捕手，27日開幕戰首打席就開轟。

這項創新得歸功於林哈特(Aaron Leanhardt)，他上季是洋基隊分析師，擁有麻省理工學院 物理博士學位。休賽期間，貝林傑選用Louisville Slugger的魚雷式球棒，他感覺球棒更加平衡，「我喜歡這種重量分布，重量更接近我的手所以某種程度上它感覺更輕。顯然擊球甜蜜點越大容錯率就越大。」

不過洋基隊並非人人都著迷於新球棒。29日的比賽中轟出三支全壘打的隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)便未試過，也表示不感興趣，說「過去幾季我的表現已經說明一切」。此外，史丹頓(Giancarlo Stanton)也說他的手肘肌腱炎是因為2024賽季期間的「球棒調整」，據傳就是指改用魚雷式球棒。