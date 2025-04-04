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「魚雷」球棒表現傑出 設計師歸功球員的才華

記者顏伶如／綜合報導
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魚雷式球棒發明人說，球場上的傑出表現主要還是在於球員的才華，而不是使用哪一種球棒。(美聯社)
魚雷式球棒發明人說，球場上的傑出表現主要還是在於球員的才華，而不是使用哪一種球棒。(美聯社)

魚雷式球棒(torpedo bat)上周末期間成為美國職棒大聯盟熱門話題，但對於頂著麻省理工學院博士頭銜的發明者來說，球場上的傑出表現主要還是在於球員的才華，而不是使用哪一種球棒。

造型特殊的魚雷式球棒，木材重心比傳統球棒略低，形狀像保齡球瓶。紐約洋基隊(New York Yankees)3月29日單場擊出9支全壘打，棒球飛出距離合計3695呎，高史密特(Paul Goldschmidt)、貝林傑(Cody Bellinger)、威爾斯(Austin Wells)、沃爾普(Anthony Volpe)、奇森姆(Jazz Chisholm Jr.)都是拿魚雷式球棒上場。紐約洋基隊前三場比賽總共揮出15支全壘打，追平底特律老虎隊(Detroit Tigers)在2006年寫下的大聯盟歷史紀錄。

魚雷式球棒獲得高度評價，身為發明者的密西根大學(University of Michigan)前任物理教授林哈特(Aaron Leanhardt)表示：「追根究柢而言，關鍵在於打者，不是球棒。」他說，打者與打擊教練才是重點，「我很樂意貢獻一己之力，但能不能揮棒成功還是要看他們，還有每天的辛苦練習，所以應該歸功他們才對」。

48歲的林哈特目前是邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)總協調(field coordinator)。他說，魚雷式球棒原型誕生於2023年，當時他在洋基隊任職，曾經測試各種不同版本，但打擊效果均不如預期。

研發新款球棒初期，某些大聯盟、小聯盟選手就跟林哈特接洽。林哈特3月31日接受美聯社訪問時說，大聯盟與小聯盟2023年時都有成員對新款球棒提出問題，並對設計提供建議、測試球棒。

林哈特說，近日各界反應熱烈，「感覺彷彿作夢一般。」

費城人隊(Phillies)31日主場開賽之前，製造商維克塔斯運動裝備公司(Victus Sports)剛好送抵一批魚雷式球棒，三壘手波姆(Alec Bohm)拿起一支新球棒試揮了五次，便決定帶上場。波姆改用魚雷式球棒的理由很簡單，那就是洋基隊亮麗成績可能就是拜球棒之賜。結果波姆當天只打出一支一壘安打，不確定他是否會再使用魚雷式球棒出賽。

洋基 麻省理工學院 費城

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