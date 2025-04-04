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道奇教頭：訝異「魚雷」球棒竟能合法研發

記者陳宛晶／綜合報導
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魚雷式球棒(左)與傳統式球棒(右)外型對比。(美聯社)
魚雷式球棒(左)與傳統式球棒(右)外型對比。(美聯社)

魚雷式球棒成為大聯盟開季以來最熱門話題，道奇隊總教練羅伯茲(Dave Roberts)日前也被問到此事，他表示還沒親眼見識過魚雷式球棒的威力，但對於造型如此奇特的球棒能通過大聯盟認證，確實有些意外。消息指出，道奇已有選手下單，有興趣研究看看這支球棒。

見識到洋基隊火力提升的威力，其他球隊打者也紛紛採用魚雷式球棒。圖為辛辛那提紅人隊...
見識到洋基隊火力提升的威力，其他球隊打者也紛紛採用魚雷式球棒。圖為辛辛那提紅人隊內野手迪拉克魯茲扛著魚雷式球棒上場。(美聯社)

羅伯茲表示，自己還沒有親眼看過魚雷式球棒，只有看過照片，大概可以理解這支球棒可以為打擊帶來哪些特定影響，「我還沒有仔細研究過，只有聽到有些人在討論，還沒看到我們有選手在使用，所以現在還言之過早。」

進一步被問到執掌兵符這麼多年，如今看到魚雷式球棒的使用，是否對此感到驚訝？羅伯茲說：「我不會說我對此感到完全驚訝，但對於某些傳統派來說，應該是會驚訝。」他表示，選手試圖尋找方法增加自己的競爭優勢，最大限度使用產品，這件事並沒有錯，而現在選手也抱持比較開放的態度去嘗試各種新事物。

羅伯茲坦言，自己訝異的是，這支球隊能夠按照大聯盟規定合法研發出來，「要成為大聯盟認證球棒，必須通過許多程序，考慮到它的外觀，能夠通過了所有規定，這確實令人驚訝，我想這件事不在任何人的雷達上。」

至於道奇選手是否會使用？羅伯茲表示，目前沒有聽說，也沒聽到選手在討論。

道奇打擊教練范史考佛特(Robert Van Scoyoc)則表示，「我們會研究看看，我確信已經有選手下訂了」。

不過洋基隊為加強打擊力，獨闢蹊徑的作法也惹惱一些人，引起對手不滿。

釀酒人隊後援投手梅吉爾(Trevor Megill)就是反對魚雷式球棒的人物之一，「我認為這很可怕，之後看看數據，不過我從未看過像這樣的東西，感覺應是慢投壘球才會用的球棒。這個構想絕妙：把所有重量集中在一個點。也許違規也許沒有，不過既然是洋基隊，聯盟就會放行」。

羅伯茲 道奇 洋基

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