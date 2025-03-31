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好選址、建造快 各州搶建小型核電廠 考慮擴大補貼

編譯廖振堯／綜合報導
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Last能源公司的微型反應爐原型就陳列在華府市區第10街和V街的轉角。(美聯社)
Last能源公司的微型反應爐原型就陳列在華府市區第10街和V街的轉角。(美聯社)

隨著電力需求不斷上升，許多公司正開發先進反應爐，希望能產出更新、更廉價的核電，號稱是可靠且不危害氣候的發電方式；各州正競相建設新一代核電廠，政策制定者考慮擴大補貼、消除監管障礙。

美聯社報導，成員包含發電廠營運商、大學和工會的產業協會「核能研究所」(Nuclear Energy Institute)的新核能主任尼科爾(Marc Nichol)指出去年有25州通過支持先進核能的立法，今年立法者則已提出200多項支持核能的法案。

先進反應爐－小型模組化反應器(small modular reactor)和微型反應爐(microreactor)理論上建造速度比傳統反應爐更快，而且更容易選址。它們可以由工廠採用標準化製造部件，靈活性更高。

不過發電量自然比傳統反應爐低，傳統反應爐發電量為800至1000千瓩(MW)，足以供應約50萬戶家庭；模組化反應爐的發電量為300兆瓦或以下，微型反應爐則不超過20兆瓦。

即使如此，一些州政府認為核能是無碳電力來源，可以幫助他們實現溫室氣體減量目標。其他人則認為它全年無休，可取代正在加速淘汰的燃煤發電廠。

許多州都在採取行動，田納西州州長李伊(Bill Lee)上個月提議撥款逾9000萬元，補貼建造幾座微型反應爐，促進研究並吸引核技術公司。猶他州州長考克斯(Spencer Cox)宣布「百萬瓩(GW)行動」，打算投入2000萬元、十年內使該州核發電量翻倍。德州州長艾伯特(Greg Abbott)宣稱德州立法者正考慮投入數十億元的核電激勵措施。

前總統拜登的能源部估計美國將需要額外增加200百萬瓩的新核電發電量，才能滿足未來電力需求且在2050年實現溫室氣體淨零排放；全美目前營運的核發電量略低於100百萬瓩。

尼科爾表示，目前有30多個先進核電項目正在考慮或計畫在2030年代初啟動，但這些項目只能供應200百萬瓩目標的一小部分。

西屋公司的eVinci™微型反應爐是目前唯一採用美國能源管理委員會(NRC)核准...
西屋公司的eVinci™微型反應爐是目前唯一採用美國能源管理委員會(NRC)核准之儀控系統的同類型裝置。(美聯社)

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