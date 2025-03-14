我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朋友變戀人 老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 2人小孩讀同校

財長貝森特再滅火：不擔心市場波動 經濟不一定會衰退

校園AI科技監控防暴力 卻洩學生隱私

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美聯社調查發現，學校用來追蹤學生線上活動的監控軟體，沒有防火牆或密碼保護，學生姓名身分、在網路發表的內容，很容易外洩。(路透)
美聯社調查發現，學校用來追蹤學生線上活動的監控軟體，沒有防火牆或密碼保護，學生姓名身分、在網路發表的內容，很容易外洩。(路透)

全國有許多學區利用AI人工智慧驅動的軟體科技，全天候監控由校方發給學生的平板或筆記型電腦等設備，藉此追蹤或偵測危險跡象，以預防學生心理健康危機和槍擊威脅，盡管出發點是保護學生安全，但這些AI監控工具和手段，已引發隱私和安全風險的嚴重疑慮。

西雅圖時報(Seattle Times)和美聯社12日報導，由八個新聞編輯室組成的教育報導合作組織正在調查學校AI監控所帶來的意外後果；他們向華盛頓州溫哥華公立學校(Vancouver Public Schools)學區提出取得當地監控技術記錄請求後，竟獲得近3500份未經刪節的學生敏感文件。

這些文件內容顯示，使用這些設備的學生個人生活中存在著各種焦慮，如憂鬱、心碎、自殺、上癮、霸凌和飲食失調等，文件內容還有他們寫的詩歌、論文、與AI聊天機器人交談摘錄等。

任何學區和知道文件連結的人士都可以閱讀所有內容；文件沒有防火牆或密碼保護，學生姓名也未被隱蔽。這項科技也暴露了LGBTQ+學童身分，削弱學生和校方人員之間的信任，似乎也未能全面保證學校安全。網路安全專家警告，這是「巨大安全風險」。

美聯社報導，溫哥華公校追蹤學生線上活動監控軟體由Gaggle安全管理公司開發；全國約1500個學區以Gaggle軟體追蹤約600萬名學生線上活動；其他類似軟體公司還有GoGuardian和Securly等。據聯邦參議院調查，2021年有逾7000所學校或學區使用GoGuardian監控產品。

溫哥華公校為洩漏文件道歉，但仍強調有必要使用Gaggle保護學生健康。Gaggle使用機器學習演算法掃描學生線上搜尋或撰寫的內容；若Gaggle員工確認問題可能很嚴重，公司就會向學校發出警報。

溫哥華Skyview高中校長邁耶(Andy Meyer)表示，「保護學生無價；當我們成功提早干預，就覺得這種作法非常積極。」

該學區家長福斯特(Dacia Foster)讚揚學區努力保障學生安全，她說：「我希望避免發生校園槍擊案或自殺事件。」但在得知學區無意間對外公布這些內容後，她說：「這實在不太好。但我有什麼選擇呢？讓孩子輟學？」

全國有許多學區利用AI人工智慧驅動的軟體科技，全天候監控由校方發給學生的平板或筆...
全國有許多學區利用AI人工智慧驅動的軟體科技，全天候監控由校方發給學生的平板或筆記型電腦等設備，藉此追蹤或偵測危險跡象，以預防學生心理健康危機和槍擊威脅。(美聯社)

學區 AI 公校

上一則

美航客機在丹佛機場起火濃煙直竄 178名乘客擠機翼撤離

下一則

兆彩獎券1張2元漲至5元 最高可8次抽獎 中獎機率更大

延伸閱讀

皇后區學區委員 開放申請

皇后區學區委員 開放申請
中文沉浸式課程供不應求 庫比蒂諾學區抽籤結果「慘烈」

中文沉浸式課程供不應求 庫比蒂諾學區抽籤結果「慘烈」
柯汶那谷高中校籃教練 被控與學生有不當關係

柯汶那谷高中校籃教練 被控與學生有不當關係
丹佛公校控ICE校園抓人 遭法官駁回 川普驅逐非法移民政策一大勝利

丹佛公校控ICE校園抓人 遭法官駁回 川普驅逐非法移民政策一大勝利

熱門新聞

西南航空客機，示意圖，非文中班機。(美聯社資料照)

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

2025-03-06 14:02
據警方公布，患有嚴重阿茲海默氏症的奧斯卡影帝金哈克曼死於心臟病，而他的妻子貝琪·荒川則早一個星期死於漢他病毒感染。(美聯社)

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

2025-03-07 18:55
在前總統拜登任期尾聲獲得特赦的拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。美聯社

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

2025-03-07 10:07
冰淇淋示意圖。美聯社

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

2025-03-13 14:17
面對經濟衰退，低收入家庭應把重點放在生活必需開銷。（美聯社）

今年若出現經濟衰退 如何自保？

2025-03-12 11:10
滋事分子不但攻擊空服員，還對前座拳打腳踢，造成座椅損壞。(查森郡法院)

旅客機上毆打踢飛空服員 飛機折返降落前詭異吞念珠

2025-03-12 20:03

超人氣

更多 >
不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個

不會被AI替代的職業有哪些？ DeepSeek眼中只有這5個
佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺

佛州華裔鋼琴女老師 遭家暴累犯夫槍殺
4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛

4歲童打911要讓媽坐牢 驚動警察上門…結局有點可愛
噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難

噴射機自德州機場起飛後墜毀 飛行員罹難
房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市

房產稅直漲受不了 退休族正搬離這些州與城市