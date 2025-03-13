改造蘋果抗春霜 密西根野果基因有答案

密西根州立大學教授范諾克在密州樹林的一棵北美野蘋果樹旁邊，找到幾顆野蘋果。(美聯社)

為了適應暖化的氣候，密西根州 的研究人員正在尋找較晚開花的蘋果樹，而原產於密西根的北美野蘋果(Malus coronaria)比蜜脆蘋果(Honeycrisp)、五爪蘋果(Red Delicious)等品種晚二到三周開花，能對抗冰霜的威脅。

密西根州立大學教授范諾克(Steve van Nocker)表示 :「晚開花二到三周聽起來時間不長，但足以讓花朵躲掉致命的春霜。」

范諾克希望找出讓北美野蘋果延遲開花的基因，利用這些基因研發更抗霜凍的蘋果品種，這一過程要耗費數十年。但首先，他得先穿梭於樹林中，尋找特別的蘋果樹。

其他研究員也在尋找在難以預測的氣候中，讓蘋果樹更具韌性的方法。康乃爾大學哈德遜河谷研究實驗室主任波諾(Jared Buono)指出，在歐洲和南韓，種植者正在葡萄園和果園用太陽能板做實驗，太陽能板保護水果免於冰雹和日照的傷害，但也在需要時引入光線和熱能，波諾的實驗室也在其實驗果園增加太陽能板。

馬里蘭大學研究員最近宣布研發一種更耐熱的蘋果品種；賓州州立大學一團隊建造丙烷加熱的無人車，穿梭果園並自動為樹木保暖。

波諾表示，這類研發可以緩解異常天氣的影響，例如2023年5月18日的霜害影響紐約州 的樹木，使蘋果產量減少20%。

根據華盛頓州 立大學最近發表的研究，在美國三大蘋果生產州華盛頓、密西根和紐約州，寒冷天數減少，溫暖的秋季夜晚增加，華盛頓州還經歷更極端的高溫。

該研究檢視1979年至2022年的氣候數據，指出溫度趨勢可能改變開花時機，使樹木過早結束休眠狀態，並增加曬傷的風險，傷害蘋果的外觀和品質。

范諾克的目標並不是用北美野蘋果取代受歡迎的富士蘋果或蜜脆蘋果，因為這種產自密西根的蘋果又小又綠，味道也苦。